ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский производитель дезинфицирующих средств «Белсепт» выпустил токены

27.02.2021 20:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Криптоплатформа Finstore.by, участник холдинга «Банка БелВЭБ», выпустила токены для ОДО «Белсепт» — крупнейшего белорусского разработчика, производителя и поставщика универсальных композиционных дезинфицирующих, стерилизующих и моющих средств.

Белорусский производитель дезинфицирующих средств «Белсепт» выпустил токены

На криптоплатформе размещен выпуск токенов компании «Белсепт» на 500 тысяч долларов со ставкой дохода 10% годовых сроком на два года и ежемесячной выплатой дохода, сообщает пресс-служба «Банка БелВЭБ».

Покупатели токенов при необходимости через полгода могут досрочно обратиться к эмитенту токенов за возвратом вложенных средств.

Финансовые средства от реализации токенов предполагается направить на строительство производственно-складского комплекса, который позволит «Белсепту» более динамично развиваться на собственных площадях.

«Белсепт» осуществляет деятельность с 2015 года. Поставляет свою продукцию как на внутренний рынок страны, так и на внешний (Казахстан, Украина, Кыргызстан, Узбекистан). Продукцию компании используют в организациях системы здравоохранения различного типа, учреждениях образования, спорта и туризма, на объектах общественного питания, коммунально-бытовой сферы и других.

Приобретать токены, выпущенные на площадке «Банка БелВЭБ», вправе как физические, так и юридические лица Республики Беларусь.

Оператором криптоплатформы Finstore.by является ООО «ДФС», которое входит в холдинг «Банка БелВЭБ». Компания 3 октября 2019 года была зарегистрирована в качестве резидента Парка высоких технологий. «ДФС» является одним из трех резидентов ПВТ, получивших право оператора криптоплатформы, отиечает БелаПАН.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Криптоплатформа Finstore.by, участник холдинга «Банка БелВЭБ», выпустила токены для ОДО «Белсепт» — крупнейшего белорусского разработчика, производителя и поставщика...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўнік МЗС Літвы: Ціск на рэжым Лукашэнкі працуе і яго трэба ўзмацняць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by