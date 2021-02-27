Белорусский производитель дезинфицирующих средств «Белсепт» выпустил токены

Криптоплатформа Finstore.by, участник холдинга «Банка БелВЭБ», выпустила токены для ОДО «Белсепт» — крупнейшего белорусского разработчика, производителя и поставщика универсальных композиционных дезинфицирующих, стерилизующих и моющих средств.





На криптоплатформе размещен выпуск токенов компании «Белсепт» на 500 тысяч долларов со ставкой дохода 10% годовых сроком на два года и ежемесячной выплатой дохода, сообщает пресс-служба «Банка БелВЭБ».

Покупатели токенов при необходимости через полгода могут досрочно обратиться к эмитенту токенов за возвратом вложенных средств.

Финансовые средства от реализации токенов предполагается направить на строительство производственно-складского комплекса, который позволит «Белсепту» более динамично развиваться на собственных площадях.

«Белсепт» осуществляет деятельность с 2015 года. Поставляет свою продукцию как на внутренний рынок страны, так и на внешний (Казахстан, Украина, Кыргызстан, Узбекистан). Продукцию компании используют в организациях системы здравоохранения различного типа, учреждениях образования, спорта и туризма, на объектах общественного питания, коммунально-бытовой сферы и других.

Приобретать токены, выпущенные на площадке «Банка БелВЭБ», вправе как физические, так и юридические лица Республики Беларусь.