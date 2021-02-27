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В Чижовке пьяный водитель BMW наехал на бордюр, пробил ограждение и врезался во встречный Ford (видео)

27.02.2021 20:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ, сегодня на улице Голодеда произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Ford. Причем до столкновения с Ford водитель BMW совершил наезд на бордюрный камень и врезался в разделительное ограждение.

Авария произошла примерно в 17:12. Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасия Забавская, водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем BMW, двигался по улице Голодеда со стороны проезда Голодеда в направлении улицы Ташкентской.

— По предварительной информации, при повороте направо он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, затем на разделительное ограждение. Далее автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автомобиль Ford, который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет, — рассказали в Госавтоинспекции.

Установлено, что водитель BMW управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у него составила 1,4 промилле.

По факту ДТП проводится проверка.

В Чижовке пьяный водитель BMW наехал на бордюр, пробил ограждение и врезался во встречный Ford (видео)

В ГАИ напомнили, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

В Чижовке пьяный водитель BMW наехал на бордюр, пробил ограждение и врезался во встречный Ford (видео)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Как сообщили в ГАИ, сегодня на улице Голодеда произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Ford. Причем до столкновения с Ford водитель BMW совершил наезд на бордюрный...
 
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