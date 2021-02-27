Источник материала: Хартия'97

Ученые удалось разгадать «код» Леонардо да Винчи 27.02.2021, 20:38

Речь идет о стиле, которым пользовался известный художник.

Международной команде ученых в ходе исследования удалось разгадать «код» Леонардо да Винчи. Проводилась работа во главе с Пьером Джорджио Ригетти, представляющим Политехнический университет в Милане, пишет lenta.ua .

Речь идет о стиле, которым пользовался известный художник. Исследователи обратили внимание, что на картинах, изображающих Мадонну с Иисусом, объекты размещены по кругу. С большой долей вероятности да Винчи позаимствовал «прием» из персидской и арабской традиции, впоследствии это стало отличительной чертой работ не только самого изобретателя, но и его многочисленных последователей. Отмечают эксперты и отсутствие сомнений относительно того, что подобный подход выступал «трафаретом» или даже «кодом да Винчи», если говорить о произведениях школы художника.

Авторы исследования указывают, что после окончательного падения Константинополя восточная культура в значительной степени отразилась на имевшей ортодоксальный характер церковной иконописи, что оставило своей след и на искусстве Ренессанса.

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