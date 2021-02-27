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Минские районе Розочка и Грушевка вышли на совместный марш
Источник материала: Хартия'97
Минские районе Розочка и Грушевка вышли на совместный марш
Колонна громкое скандирует: «Когда мы едины - мы непобедимы!».
В Беларуси продолжаются акции против узурпатора. Сегодня минские районе Розочка и Грушевка вышли на совместный марш. Видео опубликовал телеграм-канал
Колонна громкое скандирует: «Когда мы едины - мы непобедимы!».
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Колонна громкое скандирует: «Когда мы едины - мы непобедимы!».
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