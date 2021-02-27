Источник материала: Хартия'97

В расследовании штурма Капитолия новый поворот 2 27.02.2021, 20:23

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Расследование событий идет не так быстро, как того можно было бы ожидать.

В ходе расследования событий 6 января может вспыхнуть скандал, последствия которого даже сложно представить. Просто вспомним о том, что в ходе штурма здания Капитолия официально погиб один полицейский и несколько десятков получили травмы разной степени тяжести, пишет украинский блогер Anti-colorados для «Обозревателя» .

Что касается погибшего офицера полиции, то практически сразу после этих событий прессе было сообщено о том, что Брайанн Синник погиб от полученных травм, но кое что в этой истории вызвало подозрения.

Так, стало известно о том, что он погиб не на месте событий, а в больнице. Кроме того, после окончания операции по выдворению мятежников из здания Капитолия, он своим ходом добрался до своего полицейского участка и только там потерял сознание, после чего и был отправлен в больницу, где скончался. Тем не менее, какая именно травма оказалась фатальной, так и не было сказано. По-горячему, речь шла о том, что его травмировал один из мятежников, нанося удары огнетушителем.

Но если это так, то судмедэксперт очень быстро найдет эту причину и в своем заключении укажет, что фатальный удар был нанесен тупым предметом в какую-то часть тела, что причинило какое-то повреждение, приведшее к смерти. Только вот заключения судебно-медицинской экспертизы еще никто не видел и о причинах смерти до сих пор делают предположения, как и в тот день, когда он погиб. Выясняется, что никто не видел выводов экспертов потому, что их до сих пор нет. А ведь прошло уже почти два месяца с момента его гибели.

Отсюда следует, что причиной смерти вряд ли мог быть банальный удар тупым предметом, наподобие огнетушителя. Будь это именно так, то с этим не было бы никаких проблем и более того, с учетом такого количества видеоматериалов, которые отсняты как камерами наблюдения, так и самим погромщиками, уже было бы выдвинуто обвинение конкретному лицу, которое и нанесло полицейскому смертельную травму. Но и этого – тоже нет.

Отсюда следует, что причина смерти оказалась крайне необычной и для того, чтобы ее установить наверняка, недостаточно вскрытия и подробного осмотра тела. Что-то требует специальной экспертизы и судя по тому, что по истечении двух месяцев результатов все еще нет, то экспертиза эта очень специфическая и ее результаты могут стать настолько необычными, что даже до окончательного оформления экспертного заключения, следствие уже должно исходить из предварительных данных, полученных в ходе расследования.

В прессу попала информация о том, что ФБР получила видео, на котором запечатлен момент распыления неизвестного газа, осуществленного одним из атакующих, в сторону группы полицейских, в которую входил и потерпевший Синник. Облако распыленного газа накрыло, по крайней мере, около 15 сотрудников полиции. В общем, заговорщики активно использовали слезоточивый газ, распыляя его в сторону полицейских, но именно в данном случае, это был другой газ.

По неподтвержденным данным, это мог быть газ боевого класса CS. Проще говоря, речь идет о вариации боевого отравляющего вещества и если это было именно так, то многое становится понятно. Например, ясно то, почему экспертиза проводится так долго. Ведь как только будет названа такая причина смерти, то мгновенно встанет вопрос о том, откуда взялась эта отрава и ответ должен быть уже готовым.

Если эти слухи подтвердятся, то вся эпопея со штурмом Капитолия получит совсем другую оценку и все будет выглядеть намного мрачнее, чем это выглядело изначально. В любом случае, становится понятным то, почему расследование событий идет не так быстро, как того можно было бы ожидать. И тут ФБР надо работать действительно очень аккуратно, чтобы вместо трупа фигуранта получить живого подозреваемого. Тем временем, процесс продолжается.

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