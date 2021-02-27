Источник материала: Хартия'97

«Оставайтесь в стране, боритесь за нее и отмечайте победу на месте» 27.02.2021, 20:10

Участница протестов искренне высказалась о событиях в Беларуси.

- Этот пост я наверно должна была написать месяц назад, а лучше даже два. Речь пойдет не про то, как близка победа и что весной мы вернем свободу стране, - пишет телеграм-каналу «Баста» читательница. - Речь пойдет про актив, про людей, которые за эту свободу бьются. После августовских событий меня задерживали на воскресном марше, и даже сутки на Окрестино меня не останавливали. Я выходила снова и снова.

Когда же пришла зима и протесты ослабли, у силовиков появилось много времени заняться устрашением «засветившихся ранее». И хоть я свою 23.34 и отсидела, но после этого меня неоднократно вызывали в органы (милиция, СК), проводили профилактические беседы, обыски, заводили уголовку под выдуманным предлогом и отпускали. В общем запугивали самыми разными способами. Некоторые мои знакомые тоже проходили через подобные процедуры, часть из них испугалась и уехала спешно за границу. Другие вернулись под свой привычный плинтус, остальные же продолжили свою партизанскую борьбу и ждут весны.

Со временем пришло четкое осознание, что все это делается лишь для того, чтобы запугать и вынудить человека уехать из страны. Если такой выехал, он уже в ближайшее время не вернется, а значит и не сможет выйти на протест. И режиму все равно сколько это будет - тысяча, 5 тысяч или 50. Ведь посадить всех они не могут, а запугать и дать возможность уехать – пожалуйста. Но режиму не понять, что даже «вымыв» из страны админов чата, активистов и прочих «засветившихся», люди все равно выйдут на протест, потому что нас – вся страна. А победа будет, она неминуема. Так что делайте выводы и уничтожайте страх внутри себя, который растили 26 лет.

Оставайтесь в стране, боритесь за неё и отмечайте победу на месте.

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