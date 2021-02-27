Источник материала: Хартия'97

287 лет назад родился генерал армии ВКЛ Кароль Станислав Радзивилл 2 27.02.2021, 19:39

Чем он прославился?

Кароль Станислав Радзивилл родился в Несвиже 27 февраля 1734 года, умер 27 ноября 1790-го. Отец — Михаил Казимир "Рыбонька" (1702–1766), мать – Франциска Урсула Вишневецкая (1705–1753) — поэтесса и драматург, создательница (1746) театра в Несвиже, передает «Еврорадио» .

Был он много раз послом на сеймы (первый раз — в 14 лет), маршалком Трибунала ВКЛ, подчашим и меченосцем, воеводой Виленским, генералом армии ВКЛ. А главное — самым богатым паном в Княжестве: ему принадлежали Несвиж и Слуцк, Копыль и Олыка, множество поместий на Беларуси и в Украине, Литве и Польше. Это ему принадлежали знаменитые 12 апостолов — фигуры высотой 65 см, отлитые из серебра и позолоченные — которые однажды исчезли неизвестно куда.

Очень благожелательно относился к шляхте (его любимое обращение было "пане коханку", отсюда прозвище). На пирах, длившихся неделями, он поил и кормил сотни шляхтичей — знакомых и незнакомых, соседей и приехавших издалека.

Мемуарист Юлиан Немцевич вспоминал, что папский нунций Салуццо был до смерти напуган прогулкой с Радзивиллом в лёгкой повозке на двух колесах, запряжённой шестёркой медведей.

Все мемуаристы утверждают, что жизнь князя в Несвиже напоминала оперетту или буффонаду. Например, он мог появиться на городской площади Несвижа сидя верхом на бочонке вина, одетый в римскую тогу, с венком на голове. Говорил, что он бог Бахус, и заставлял горожан и шляхтичей пить до полусмерти.

Катался летом на санях, запряжённых медведями по дороге, высыпанной солью, от замка к костёлу и обратно.

Князь выписал из Парижа машину, которая вырабатывала электричество. В те времена, когда залы освещали свечками, огненные вспышки над стальным шаром зрители воспринимали как чудо. И вот однажды князь показал действие своей машины перед грозой. Когда за окнами начали сверкать молнии, Пане Коханку сообщил, что это он вызвал грозу своей машиной. Гости поверили. Но через день один шляхтич вернулся и заявил князю, что от его молнии сгорели сеновал и гумно в имении. И потребовал компенсацию. Князь заплатил, чтобы поддержать репутацию властелина молний и грома.

Сегодня трудно сказать, что было на самом деле, а что ему приписали.

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