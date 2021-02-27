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С Окрестина начали выпускать женщин, задержанных за чтение книг

27.02.2021 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Женщин, которые были задержаны за организацию в электричке молодечненского направления акции в поддержку белорусского языка, начали выпускать из изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске, следует из данных волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».

С Окрестина начали выпускать женщин, задержанных за чтение книг

Пока неизвестно, состоялось ли рассмотрение административных протоколов.

26 февраля группа женщин пенсионного возраста была задержана за чтение книг белорусских писателей в электропоезде, который следовал в Минск.

По данным правозащитного сайта spring96.org, в милицию было доставлено не менее 16 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщин, которые были задержаны за организацию в электричке молодечненского направления акции в поддержку белорусско
 
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