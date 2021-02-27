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С Окрестина начали выпускать женщин, задержанных за чтение книг
Источник материала: Навiны
Женщин, которые были
Пока неизвестно, состоялось ли рассмотрение административных протоколов.
26 февраля группа женщин пенсионного возраста была задержана за чтение книг белорусских писателей в электропоезде, который следовал в Минск.
По данным правозащитного сайта
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Женщин, которые были задержаны за организацию в электричке молодечненского направления акции в поддержку белорусско
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