С Окрестина начали выпускать женщин, задержанных за чтение книг

Женщин, которые были задержаны за организацию в электричке молодечненского направления акции в поддержку белорусского языка, начали выпускать из изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске, следует из данных волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».





Пока неизвестно, состоялось ли рассмотрение административных протоколов.

26 февраля группа женщин пенсионного возраста была задержана за чтение книг белорусских писателей в электропоезде, который следовал в Минск.