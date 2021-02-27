Источник материала: Хартия'97

Сергей Тихановский: Я прожил эти восемь дней, как будто у меня были крылья 27.02.2021, 21:31

Фото: strana_official / Telegram

Народный блогер ответил на вопросы белорусов.

Телеграм-канал «Страна для жизни» опубликовал несколько ответов народного блогера и политзаключенного Сергея Тихановского на вопросы читателей, передает «Радыё Свабода» .

- Открутив назад месяцы, пошли ли бы вы на это? Зная, что потеряете семью, детей, свободу?

- Да конечно! Никто не знает, сколько нам выделено. Завтра нас может сбить машина. Поэтому я считаю, что нужно жить сегодня. И нужно жить так, чтобы потом, оглядываясь на свою жизнь, не было стыдно. Жить нужно достойно. Тогда вы ни о чем не пожалеете.

Мало кто помнит, но до задержания в Гродно 29 мая я был на свободе всего 8 дней после выхода из СИЗО. Я прожил эти 8 дней, как будто у меня были крылья.

Тысячи людей сфотографировались со мной и выражали поддержку. Я видел, как люди верят в себя. Не каждый может похвастаться тем, что прожил хотя бы один день, как я.

Идя на компромис со своей совесть, закрывая глаза на несправедливость и беззаконие, храня молчание, многие думают, что именно так они спасут свою жизнь. Но на самом деле они смогут продолжать только свое существование, а не жизнь.

- За месяцы, проведенные за решеткой, не разочаровались ли вы в белорусах?

- Нет, не разочаровался. Я получил тысячи писем в тюрьме и увидел, как люди борются и стараются изо всех сил. Уверен, что белорусы смогут объединиться вокруг лидеров и победить.

- Когда выйдете на свободу, продолжите ли работу над проектом «Страна для жизни» или займетесь чем-то новым?

- Я не знаю, когда выйду, поэтому могу что-то планировать. Теперь это бессмысленно. Но у меня есть смелые и революционные идеи, которые позволят белорусам жить лучше.

Напомним, Сергея Тихановского незаконно обвиняют по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»), а также по ст. 191 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав»). Вместе с ним по этому уголовному делу проходят еще семь человек, представители его команды.

Следователи продлили ему срок содержания под стражей до 29 апреля.

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