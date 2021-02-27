Источник материала: Хартия'97

Ксендз Вячеслав Борок: Без борьбы за истину и справедливость невозможно стать христианином 27.02.2021, 21:30

Фото: tut.by

Нельзя путать прощение с забвением и несправедливостью.

Не забудем, не простим. Не противоречит ли этот лозунг, ставший в прошлом году весьма популярным в нашем обществе, духу христианского учения?

Я продолжаю получать от вас такие вопросы, дорогие друзья, пишет ксендз Вячеслав Борок для krynica.info .

Слава Богу, время Великого поста помогает еще раз задуматься о прощении.

Христианство – это религия прощения. И было бы странно, если бы было иначе. Христос учит нас прощать. Согласно Его учению, прощение обиженного обидчика является предпосылкой для получения прощения от Бога. Мы слышим это в притче о безжалостном должнике в Евангелии от Матфея 18, 23-35.

Возвращаясь к словам «не будем забывать, не будем прощать», очень важно понимать контекст, в котором они звучат. Дело в том, что глагол «не прощаем» может порезать ухо христианина. Однако только на первый взгляд может показаться, что эти слова звучат как предательство христианства.

Во-первых, эти слова не являются отражением нежелания человека прощать и доказывают, что ненависть и месть охватили сердца тех, кто произносит эти слова. Если бы это было так, наши улицы были бы залиты кровью на долгое время, потому что люди, испытавшие насилие и насилие над собой, имели бы возможность отомстить конкретным государственным чиновникам, которые пошли по пути беззакония. Но этого нет и не было. Люди, которые выходят на улицы, чтобы «не забывать, не прощать», не хотят мести за свои обиды, но они хотят справедливости и законности.

Вы знаете, Папа Франциск проливает много света на проблему памяти и связанного с ней прощения в своей энциклике #FratelliTutti. Он пишет: «От тех, кто сильно пострадал в результате несправедливости и жестокости, нельзя требовать своего рода« публичное прощение». Примирение — это нечто личное, и никто не может навязать его обществу в целом … декрет может лечить раны или прикрывать несправедливость мантией забвения. Кто может претендовать на право прощать от имени других?” (стр. 246).

Вот как вы не можете построить единство в обществе только потому, что вы называете календарный год годом единства. И мира больше не будет только потому, что кто-то подпишет декларацию мира.

Учение Папы укладывается в библейскую логику. Нельзя путать прощение с забвением и несправедливостью.

Прощая, нужно помнить о зле обиды и делать все возможное для достижения справедливости даже ценой жизни.

Проблема, о которой мы думаем, напрямую связана с тайной добра и зла, поэтому нам нужно быть очень осторожными. Граница между добром и злом очень близка, достаточно одного маленького, но неверного шага, и вы можете стать на сторону зла.

Итак, здесь я цитирую вам слова из Священного Писания одного библейского персонажа. Ветхий Завет упоминает его как праведника, человека, примеру которого верующий должен следовать. Это священник Маттафия.

Он возглавил восстание евреев против эллинистов для защиты жизни по закону Божьему. Он даже решил нарушить день субботний и сражаться, чтобы те, кто восстал против беззакония, не погибли. Умирающий дал повеление: «Соберите всех, соблюдающих закон, и отмстите за зло своему народу» (1 Макк. 2:67).

Вот так вот. Конечно, я не хочу призывать к мести виновным. И я не призываю к восстанию. Но в поисках ответа на вопрос о том, насколько призыв «не будем забывать, не прощать» соответствует христианскому духу, я хочу, чтобы мы осознавали, что призывы к прощению с закрытыми глазами на несправедливость и к покаянию без произнесения. Конкретные факты насилия — явное предательство Божье учение в Библии.

Христианин должен всегда помнить о прощении, но и без борьбы за истину и справедливость невозможно стать христианином.

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