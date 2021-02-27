Источник материала: Хартия'97

Байден открыл Америку: новый глава Белого Дома отменил указ Трампа 27.02.2021, 21:15

Президент США заявил, что запрет на въезд в Америку вредил отраслям экономики, где используются таланты со всего мира.

Временный запрет на въезд в США иностранцев, который действовал с апреля 2020 года, был отменен президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома (перевод - apostrophe.ua ).

Предшественник Байдена на должности Дональд Трамп мотивировал закрытие страны от беженцев и иммигрантов, сославшись на опасную эпидемиологическую ситуацию. Запрет на въезд коснулся также специалистов, которые ранее без проблем получали рабочие визы.

Правозащитники уже тогда обвиняли Трампа в использовании ситуации с пандемией, чтобы ужесточить иммиграционные правила и оградить страну от остального мира.

Отменяя указ Трампа, Байден отметил, что этот запрет "вредит Соединенным Штатам, а также членам семей граждан США, которые не могут присоединиться здесь к своим семьям".

"Это также вредит отраслям экономики США, где используются таланты со всего мира. И это вредит людям, которые получили иммиграционные визы в рамках лотереи ("Грин карт") на 2020 финансовый год", - цитирует президента США пресс-служба Белого дома.

Ранее Джо Байден уже отменил один из указов Трампа и разрешил воссоединиться семьям, которые нелегально пересекли границу с Мексикой.

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