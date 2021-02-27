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Какой будет погода в последний день зимы

27.02.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какой будет погода в последний день зимы

  • 27.02.2021, 21:08
Какой будет погода в последний день зимы

Прогноз синоптиков на 28 февраля.

В Беларуси в последний день зимы, 28 февраля, ожидается мокрый снег, дождь, на отдельных участках дорог гололедица. Информация опубликована на сайте pogoda.by.

В стране ночью местами, а днем на большей части территории, пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Прогнозируется слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет преобладать северо-западный, умеренный, днем порывистый.

Ночью температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2. Днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов, а по юго-западу Беларуси до +8 градусов.

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Прогноз синоптиков на 28 февраля.
 
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