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Какой будет погода в последний день зимы
Источник материала: Хартия'97
Какой будет погода в последний день зимы
Прогноз синоптиков на 28 февраля.
В Беларуси в последний день зимы, 28 февраля, ожидается мокрый снег, дождь, на отдельных участках дорог гололедица. Информация опубликована на сайте
В стране ночью местами, а днем на большей части территории, пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Прогнозируется слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер будет преобладать северо-западный, умеренный, днем порывистый.
Ночью температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2. Днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов, а по юго-западу Беларуси до +8 градусов.
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Прогноз синоптиков на 28 февраля.
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