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Во всех районах Беларуси упали зарплаты, в некоторых - больше чем на 300 рублей

28.02.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в январе упала почти на 185 рублей — до 1290 рублей (это суммы до уплаты налогов). Если посмотреть, как изменились заработки по районам и крупным городам, то в прошлом месяце они упали везде. Это следует из данных Белстата. При этом некоторых районах и городах падение превысило сумму в 300 рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В каких районах и городах заметнее всего упали зарплаты

Лидером по падению средней зарплаты в январе оказался Солигорский район, в котором падением составило 378 рублей — до 1877 рублей. На втором месте — Брест (минус 335 рублей — до 1265 рублей), а на третьем — Березовский район (минус 320 рублей — до 1081 рубля).

Топ-5 по падению в январе зарплат также оказались Луненецкий район и Новополоцк.

При этом меньше всего январские зарплаты упали в Кличевском (-11 рублей), Шарковщинском (-17 рублей) и Славгородском районах (-18 рублей).

Какие районы оказались в зарплатных аутсайдерах, а какие — в лидерах

Ниже всего в январе средняя зарплата была Шарковщинском районе — 753 рубля, Кормянском — 795 рублей, Мстиславском — 826 рублей.

Средняя январская зарплата была ниже отметки в 1000 рублей в 75 районах. Причем нужно учитывать, что речь про суммы до уплаты налогов. Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

В лидерах по размеру зарплат в январе из районов оказались — Солигорский (1877 рублей), Минский (1536 рублей), Островецкий (1399 рубля), Речицкий (1399 рубля), Дзержинский (1317 рублей). Из городов лидируют по уровню зарплат Минск (1849 рублей) и Новополоцк (1489 рублей).

На какие зарплаты ищут работников

В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится почти 74,2 тысячи предложений от нанимателей. Почти по 29,4 тысячи вакансий зарплату обещают до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 8,8 тысячи вакансиям.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Если посмотреть, как изменились в январе заработки по районам и крупным городам, то они упали везде. При этом некоторых районах и городах падение превысило сумму в...
 
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