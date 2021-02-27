57-летняя белоруска выиграла международный конкурс красоты. Помогли уверенность и советы Хижинковой

Источник материала: Tut.by

57-летняя Татьяна Бределева из Минска стала победительницей международного конкурса Ms.Top Of The World. Она стала лучшей в категории Classic, где соревновались участницы старше 46 лет. Конкурс для участниц этой возрастной категории проводился впервые.





Корону победительницы стремились получить конкурсантки из десятка стран — России, Бельгии, Латвии и даже Суринама. В этом году конкурс впервые прошел в онлайн-формате. Финал длился три дня. Для него заранее нужно было предоставить фото и видео, которые отсматривало и оценивало жюри в прямом эфире.

Для первого этапа конкурса нужно было раскрыть свой талант. Татьяна выбрала живопись. Она рассказала о том, что краски и холст помогают ей говорить о тех вещах, которые не всегда получается выразить словами. Кроме того, жюри оценивало фотосессию в национальном и вечернем костюмах, купальнике.

Следующий этап — представление видеовизитки, в которой Татьяна рассказала о Беларуси, о том, какими женщинами гордится наша страна. Видеовизитку снимали в музее Сула, а также в любимом заведении Минска — инклюзивном кафе. Общество равных возможностей — вот то, о чем мечтает Татьяна.

— Для меня это была огромная честь и ответственность — представлять Беларусь на международном конкурсе. Для фотосессии в национальном костюме я выбрала образ Барбары Радзивилл. Я хотела, чтобы Беларусь в мире ассоциировалась не только со страной с озерами и лесами, но в первую очередь, с великой державой, где была принята первая в Европе конституция.

Постаралась просто быть искренней и открытой, как советовала мне накануне конкурса «Мисс Беларусь» Ольга Хижинкова. Я не знаю, что конкретно покорило жюри, но, думаю, они не устояли перед красотой и уверенностью белорусских женщин, которых в этом году можно назвать уже мировым брендом. 2020 год — это несомненно наш год, год белорусских женщин. Мы достойны восхищения. И корона, которая досталась Беларуси, этому подтверждение, — признается Ms.Top Of The World Classic Татьяна Бределева.





Во время финальных этапов конкурса Татьяна Бределева также поддержала отечественное — она была одета в вечерние платья от белорусских дизайнеров.

— Мы доказали, что белорусские пенсионерки — это шикарные женщины, а не бабушки с закатками и спицами для вязания, — убеждена директор национального конкурса Евгения Тюленева. — Белорусские женщины красивы в любом возрасте, росте и весе. Возрастные модели все чаще появляются на страницах глянцевых журналов и в каталогах одежды. После завоевания титула королевы Татьяне предстоит нести это звание, продвигать мысль о том, что красота не увядает с возрастом, что общество равных возможностей для всех — это не просто слова.