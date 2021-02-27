Источник материала: Хартия'97

На «Нафтане» зреет масштабная забастовка? 27.02.2021, 22:44

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Работники нефтеперерабатывающего предприятия активно уходят в стачку.

Сегодня сразу три работника «Нафтана» объявили о присоединении к стачке, пишет телеграм-канал NEXTA .

Это машинист технологических насосов Александр Лешков, машинист компрессорных установок Андрей Куц и лаборант химического анализа Ксения Садовская. Общий стаж работы — более 20 лет!

Приветствуем героев!

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