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Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение
Источник материала: Хартия'97
Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение
Срок содержания под стражей продлен до 9 месяцев с момента задержания.
Народному блогеру и политзаключенному Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение, передает
Тихановского обвиняют по ч. 3 статьи 130 Уголовного кодекса - «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Третья часть, по которой выдвинули обвинение против Тихановскому, предусматриваем действия «совершенные группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия».
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Срок содержания под стражей продлен до 9 месяцев с момента задержания.
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