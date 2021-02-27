Источник материала: Хартия'97

Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение 1 27.02.2021, 22:41

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Фото: «Наша Ніва»

Срок содержания под стражей продлен до 9 месяцев с момента задержания.

Народному блогеру и политзаключенному Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение, передает «Радыё Свабода» . Срок содержания под стражей продлен до 9 месяцев с момента задержания.

Тихановского обвиняют по ч. 3 статьи 130 Уголовного кодекса - «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Третья часть, по которой выдвинули обвинение против Тихановскому, предусматриваем действия «совершенные группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия».

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