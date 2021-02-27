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Ангарские партизаны вместе с гостями из Тракторного поселка провели совместную акцию
Источник материала: Хартия'97
Ангарские партизаны вместе с гостями из Тракторного поселка провели совместную акцию
Видеофакт.
В Беларуси продолжаются акции против узурпатора Лукашенко.
- Ангарские партизаны вместе с гостями из Тракторного поселка провели совместную акцию, приветствуя водителей и прохожих национальными флагами, пишет телеграм-канал
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