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К мемориалу Бориса Немцова в Москве пришли более 9 тысяч человек

28.02.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

К мемориалу Бориса Немцова в Москве пришли более 9 тысяч человек

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  • 27.02.2021, 22:18
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К мемориалу Бориса Немцова в Москве пришли более 9 тысяч человек
Фото: ЕРА

Акции памяти также прошли во многих российских городах.

На Большом Москворецком мосту в Москве проходит акция памяти известного российского политика Бориса Немцова. Подобные акции проводятся каждый год 27 февраля - в день, когда в 2015 году здесь был убит выстрелами в спину Борис Немцов, передает «Радио Свобода».

В этом году власти Москвы решили не согласовывать традиционный марш, но позволили возлагать цветы. К 19:30 московского времени, "Белый счётчик" показал, что почтить память Бориса Немцова, пришли 9,3 тысячи человек.


Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Вечером в субботу, в 23:30 московского времени пройдёт минута молчания в память о Борисе Немцове.

В числе участников московской акции были основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, муниципальный депутат Юлия Галямина, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, писатель Виктор Шендерович, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политик Владимир Рыжков, жена осуждённого оппозиционного политика Юлия Навальная.


Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

В Петербурге несколько сот горожан пришли на Троицкую площадь. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Виншевский рассказал, что у площади находились автозаки, дежурили полиция и национальная гвардия.

В Краснодаре, по словам активистов, спустя 15 минут после окончания акции коммунальщики сложили в пакеты для мусора принесенные на стихийный мемориал цветы и унесли их. Как сообщил "Кавказский узел" со ссылкой на очевидцев, свечи и фотографии тоже пропали.


Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Во многих других городах мемориальные акции прошли без задержаний.

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Акции памяти также прошли во многих российских городах.
 
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