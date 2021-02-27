Источник материала: Хартия'97

История первокурсницы, которая переехала из Украины в белорусскую деревню 1 27.02.2021, 22:11

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Фото: «Наша Ніва»

Будущее Екатерина Янголь связывает с Крево.

«Сверстники говорят, что я не современная», — улыбается Екатерина Янголь. В то время, когда молодежь стремится в столицу, она с нетерпением ждет выходных, чтобы поехать в Крево. Nn.by поговорила с девушкой о любви к деревне, знакомстве с поэтом Владимиром Некляевым и вообще об ее поколении.

О переезде из Донецкой области и про белорусскоязычную школу

Екатерине 17 лет. Последние пять она живет в Беларуси — шестиклассницей переехала вместе с родителями и младшим братом из Украины. В ее родной Красноармейск (сейчас называется Покровск) Донецкой области пришла война.

«Моя мама слышала звуки выстрелов. В нашем городе техника стояла, напряженная атмосфера была. В школе рассказывали, где прятаться, если что-то произойдет. Мама беспокоилась за будущее мое и брата, и поэтому мы решили переехать. Это был 2015 год», — рассказывает девушка.



Фото: «Наша Ніва»

«Мы приехали в Сморгонь к знакомым отца, а потом уже нас отправили по району искать, где можно жить и работать. Были трудности с тем, чтобы устроиться. Мы съездили туда-сюда — и наконец попали в Крево».

Родителям нашлось место в хозяйстве: отец, который раньше работал на железной дороге, устроился водителем, мама — на склад. А Екатерину взяли в белорусскоязычную школу. Она сейчас, кстати, прекрасно разговаривает по-белорусски.

«Меня сразу заметили учителя, начали в мероприятиях приглашать участвовать. Я и экскурсоводом в школьном музее была. Видимо, это дало толчок тому, что я стала разговаривать на белорусском языке.

Но сначала было так. После месяца учебы в Крево мы писали сочинение. Мне сказали: напиши как сможешь. Я писала больше по-украински. И меня потом спрашивала учительница: «А что такое «гарны»? Что значит это слово?» — вспоминает Екатерина.

Девушка говорит: теперь у нее две родины. Она не представляет себя без Крево, но и по Украине скучает. В Красноармейск, где стало более-менее спокойно, она потом приезжала — там остались бабушка с дедушкой.

О подростковых тусовках в Крево и соседстве с известным фотографом

Местечко Крево Екатерина полюбила за тишину и природу.

«Там даже дышится легче, — замечает она. — В Минске очень много людей, все куда-то спешат. А туда приезжаешь — и настолько спокойно».

Подростки в местечке в свободное время посещают музыкальную школу. Летом ходят в походы, а по вечерам гуляют вместе и поют под гитару.

«Дружим все — нет такого, что если тебе 10, а мне 16, тебя с собой не возьмем. На танцы ходим — у нас там есть местный клуб — сами себе включаем музыку и танцуем».



Фото: «Наша Ніва»

Молодежь из Крево часто переезжает в Сморгонь — райцентр как-никак. Для Екатерины там ничего интересного. Свое будущее она связывает с Крево. И не она одна хочет остаться там жить.

«Когда я была в 11 классе, к нам в первый класс пришли из города дети — переехали с родителями сюда», — делится девушка.

Известный фотограф Сергей Гапон, который также живет в Крево, — сосед Екатерины. Дом его родителей — напротив ее дома. Сергей даже снимал ее выпускной вечер. Когда родители старшеклассников решили в последний момент заказать фотографа, то уже не смогли найти, а Гапон согласился выручить.

В прошлом году, когда Крево готовилось к фестивалю, Екатерина познакомилась с поэтом Владимиром Некляевым.

«Мы расчищали еврейское кладбище, и он также принимал участие. Потом сидели у костра — Владимир Некляев стихи читал, а самым активным книги подарил. Мне достался сборник «Знічы кахання». Владимир Некляев подписал его «для крэўскай украінкі».



Фото: «Наша Ніва»

О том, как удачно выступить на TEDx

Со своими предложениями, как сделать любимое Крево лучше, Екатерина подала заявку на конкурс идей «Першыя» от А1. Она предложила расчистить берег в местечке, уложить там деревянный настил и устраивать танцы. Так можно привлечь внимание и к традициям, и к экологии — воды Кревлянки через Западную Березину и Неман переносятся в Балтийское море.

«Это место, где можно отдохнуть, насладиться пением птиц, а если мы будем его загрязнять, то красота исчезнет», — отмечает Екатерина.

Как удачно выступить на публике?

Екатерина поделилась несколькими навыками, усвоенными на воркшопах. Первое: одна мысль — одно предложение. Если хотите, чтобы вашу идею поняли, речь должна быть лаконичной и последовательной. Второе — выходить без бумажки. Лучше произнести текст, глядя на аудиторию, чем зачитывать его, пусть и с интонацией. Третье — не спешить.

«Волноваться можно было — я и волновалась, — смеется Екатерина. — Нам помогали готовиться к выступлению, но не устанавливали никаких рамок, поэтому у каждого из нас получились тексты, не похожие один на другой».

Участие в TEDx, кстати, плюс для тех, кто хочет поучиться по обмену. Екатерина узнала об этом в прошлом году, когда пыталась подать документы в Стамбульский университет. Правда, планы пришлось отложить — для поездки по обмену нужно было иметь средний балл за сессию выше 8, а у девушки не было рейтинга, поскольку она только-только поступила.

О подработке по четыре часа в день и «ленивой» молодежи

Екатерина учится в МИТСО на логиста. В свободное время поет и подтягивает английский язык — смотрит иностранных блогеров.

Свободного времени у нее мало: первую половину дня девушка проводит на парах, потом по три-четыре часа работает на складе.

«Наклеиваю стикеры на товары на предприятии, — объясняет она. — На такую работу несложно устроиться, но тяжело с учебой совмещать».

Екатерина не мечтает быть знаменитой. Хочет стать хорошим специалистом и приносить пользу для Крево. О своем поколении девушка говорит так: они открытые и все очень разные.

«Знаю людей, которые говорят: он так странно одевается — мне не нравится. А мне, наоборот, кажется интересным, когда люди делают что-то, что мне не пришло бы в голову. Я иногда думаю, что я не такая современная. Все мои сверстники замечают: ты такая правильная. Ну, пожалуй, это моя изюминка.

Я бы не сказала, что молодежь ленивая. Она просто хочет делать то, что ей нравится».

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