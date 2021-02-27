Источник материала: Хартия'97

Секретный особняк в заповедных горах 4 27.02.2021, 22:03

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Как для президента Узбекистана построили дачу за сотни миллионов долларов.

Большинство жителей города Ахангаран, расположенного в 65 километрах к юго-востоку от Ташкента, хорошо помнят, как в октябре 2018 года рабочие в спешном порядке ремонтировали дороги и приводили в порядок центральную улицу города.

Тогда Радио Озодлик представило вниманию общественности видео, на котором были видны спешно украшенные фасады недостроенных многоэтажных домов и "потемкинские" витрины магазинов на первых этажах этих многоэтажек, внутри которых не было ничего, кроме украшенных манекенов и разбросанных по полу строительных материалов.

Было ясно, что в город приезжает кто-то важный.

В Ахангаране распространились слухи, что этим тайным VIP-гостем будет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и что он едет в город в сопровождении президента России Путина, который должен был прибыть в Ташкент с официальным визитом.

"Официально нам об этом никто никогда не скажет. Но ходили слухи, что Мирзиёев приедет 18 октября", – сказал тогда Озодлику местный чиновник, согласившийся говорить на условиях анонимности.

Чиновник добавил, что "сербы строят в горной курортной зоне Ахангаранского района новую резиденцию для президента".

"Есть предположения о том, что он поедет именно туда. Но, мне кажется, что он туда полетит на вертолете. Кроме того, ходят слухи о том, что Мирзиëев приедет в Ахангаран вместе с Путиным", – говорил местный чиновник Озодлику 17 октября 2018 года.

Информация чиновника о строительстве "резиденции" оказалась достоверной: комплекс действительно строился в высокогорье, в 30 километрах от Ахангарана, в живописном ущелье Шоввозсой на берегу одноименной горной реки.

С момента завершения строительства комплекса прошло более двух лет, но узбекское правительство до сих пор не обнародовало никакой информации о нем.

Однако документы и рассказы очевидцев, полученные в ходе журналистского расследования Радио Озодлик, дают существенные доказательства, что секретный объект – это эксклюзивный курортный комплекс, предназначенный лично для президента Шавката Мирзиёева и членов его семьи.

По подсчетам источников Озодлика, непосредственно участвовавших в строительстве этого объекта, курортный комплекс обошелся государственной казне в сумму от нескольких сотен миллионов до 1 миллиарда долларов США. Шоввозсой не внесен в официальный список Управления по обслуживанию государственных резиденций и организации мероприятий Администрации президента Узбекистана, изданный в марте 2019 года.

В этом комплексе, как и в других резиденциях президента Мирзиёева, существует несколько вертолетных площадок. И он является одним из шести бесполетных зон в Узбекистане. Специалист Агентства гражданской авиации сказал, что эти зоны в основном покрывают президентские резиденции.

В распоряжении редакции Озодлика пока не имеется фотографий комплекса или видео с его территории, так как в радиусе десятка километров от Шоввозсой выставлена охрана, а по словам свидетелей, у лиц, имеющих право доступа к объекту с пропуском, при входе на территорию отбирают мобильные телефоны.

По словам строителей, непосредственно участвовавших в строительстве зоны отдыха, возведение объекта началось в феврале 2017 года – спустя менее чем двух месяцев после того, как Шавкат Мирзиёев принес присягу в качестве президента Узбекистана. Это подтверждают фотографии со спутника и корпоративный документ добытый во время расследования.

Мирзиёев, выступающий ярым критиком хищений, коррупции, разграбления государственных и народных богатств при его предшественнике и наставнике Исламе Каримове, в 2017 году обещал, что будет тратить "каждую копейку из своего кармана" на благополучие народа, а также пообещал установить открытость, прозрачность и подотчетность в государственном управлении.

Однако по состоянию на февраль 2021 года власти не только не отчитались о том, сколько народных и государственных денег было потрачено на строительство комплекса Шоввозсой, но даже не признались публично о том, что он вообще существует.

Как выяснили журналисты Озодлика, для того, чтобы построить зону отдыха Шоввозсой на биосферном резервате, который находится под охраной государства, власти сравняли с землей дома десятка семей, вырубили тысячи уникальных деревьев, и перекрыли реку Шоввозсой – только для того, чтобы наполнить водохранилище, чья функция и стоимость остаются тайной. В результате жители, чьи дома находятся ниже по течению реки, жаловались, что остались без воды.

На подъеме из Ахангаранского района в Чаткальские горы расположено село Тут. Жизнь в кишлаке полностью связана с Шоввозсоем – Тут, как верят его жители, появился именно благодаря этой горной речке. Испокон веков от Шоввозсоя здесь зависело все – и люди, и земля, и скот.

Чиновники и другие источники, согласившиеся говорить с журналистами Озодлика, попросили об анонимности, опасаясь последствий, так как данные специалистов, участвовавших в строительстве комплекса Шоввозсой, остаются засекреченными.

Секретность вокруг комплекса Шоввозсой и его роскошная обстановка, о которой говорят источники, напоминают о недавнем фильме-расследовании российского оппозиционера Алексея Навального под названием "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Если этот объект, построенный неподалеку от территории курортного города Геленджик на Черноморском побережье, назвали "дворцом Путина", то жители Ахангарана дали комплексу Шоввозсой более скромное название – "дача Мирзиёева".

Однако, несмотря на то, что этот объект носит название "дача", по словам осведомленных источников Озодлика, по масштабу и роскоши курортный комплекс в Шоввозсое мало чем уступают "дворцу Путина".

По утверждениям тех, кто строил или видел курортный комплекс для Мирзиëева, при строительстве объекта были использованы материалы, специально привезенные из-за рубежа, – в частности, редкий мрамор – а интерьер украшен итальянской мебелью.

Предположения, что роскошный комплекс был предназначен для главы государства, подтверждает то, что на территории комплекса имеется не одна, а четыре вертолетные площадки, а также то, что он обозначен как одна из шести зон в стране, где запрещены полеты воздушных судов.

Редакция Радио Озодлик в своем расследовании не только обнаружила секретный государственный курорт в горах, но и смогла установить связь между этим объектом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Холмистая местность, выбранная для строительства новой "дачи" для Шавката Мирзиёева, находится в верхней части села Жарташ Ахангаранского района Ташкентской области Узбекистана. Эта местность, через которую протекает река Шоввозсой, берущая свое начало в горах Тянь-Шань на территории Кыргызстана, считалась лесным хозяйством, охраняемым как в советское время, так и во время правления Каримова.

"До недавнего времени в Жарташе и на вершине этого села находились дома пастухов. В юности мы полдня тратили, чтобы добраться до этой местности и собрать ревень, – говорит один из ахангаранцев, который в молодости пас в Жарташе овец – Это место издавна пользуется популярностью у любителей охоты из-за обилия оленей, горных козлов, кабанов, оленей и фазанов. Хрущева, а после него и Брежнева возили в Жарташ, когда они приезжали в Узбекистан. Я лично видел охотничью вышку, возведенную специально для Брежнева".

Как сказал Озодлику один из узбекских правительственных чиновников, Мирзиёев хорошо знал, насколько красива и идеальна для охоты эта местность еще с тех времен, когда занимал пост премьер-министра.

"Когда Мирзиёев был премьер-министром, если не ошибаюсь, в 2010 году он помог Ачилбаю Раматову (долгие годы руководил Государственно-акционерной железнодорожной компанией "Узбекистон темир йуллари", ныне занимает должность первого заместителя премьер-министра Узбекистана – Ред.)" взять в аренду эти места. Получив земли, Раматов сразу построил здесь охотничий дом со всеми условиями, тамошние лесники начали получать зарплату от компании "Узбекистон темир йуллари". Как только в лесу увеличивалось количество кабанов, они сразу же сообщали об этом Раматову. "Эта местность была одним из тех мест, где гости Раматова, в частности, его покровитель и тогдашний премьер-министр Мирзиёев любили охотиться и отдыхать", – говорит чиновник, который и сам бывал в этом охотничьем доме.





О том, что Шоввозсой превратился в охотничье угодья для Ачилбая Раматова и его друзей, также говорится в письме 93-летней жительницы Ахангарана Турдигуль Курбановой, которая в июне 2017 года обратилась с жалобой к президенту и в парламент Узбекистана.

"Председатель акционерной компании "Узбекистон темир йуллари" Ачилбай Раматов, его делопроизводитель Равшан Файзуллаев, начальник отдела Иззат Тошбаев в любое время устраивают охоту на диких животных, тем самым нанося большой вред природе. Кто им дал такое право? Неужели в нашем государстве дозволено подобное самоуправство?", – говорится в письме. Оно до сих пор хранится на сайте Олий Мажлиса.

50-летний активист из Ташкента Алексей Гаршин рассказывает, что в конце 2018 года услышал от приятелей-охотников о тайной "даче", якобы построенной для узбекского президента Шавката Мирзиёева в горных лесах.

В 2010 году Шавкат Мирзиёев, который на тот момент являлся премьер-министром Узбекистана, принял решение об увеличении протяженности автомобильной дороги государственного значения А373 до лесного хозяйства "Шоввозсой", что стало первым сигналом о начале изменений в этом сонном ущелье.

К апрелю 2013 года местные туристы начали обсуждать в своих интернет-группах то, что эту местность передали государственной железнодорожной компании и что дороги перекрыли, не давая никому возможности попасть в сторону арчовой рощи.

Фотографии со спутника, сделанные в августе 2014 года, показали, что на холме в верхней части Шоввозсоя появился охотничий домик с красной крышей. А спустя менее чем три года рядом с охотничьим домом Раматова началось строительство роскошного комплекса Шоввозсой.





15 декабря 2016 года – через день после принесения присяги, Шавкат Мирзиёев назначил Ачилбая Раматова, который с 2002 года руководил Государственной железнодорожной компанией "Узбекистон темир йуллари", первым заместителем премьер-министра. Таким образом, новый президент сделал своего преданного чиновника куратором в "короля" всех больших и малых строек, осуществляемых в республике.

Строительство в горном ущелье секретного комплекса для второго президента Узбекистана также было поручено "строителю-герою" Ачилбаю Раматову – "Узбекистон темир йуллари" официально был назначен государственным заказчиком "строительства зоны отдыха на территории лесного хозяйства "Шоввозсой".

"Круглосуточное строительство"

7 февраля 2017 года компания "Боштранслойиха", являющаяся Головным проектно-изыскательским институтом по транспорту в Узбекистане, заключила с дочерним предприятием компании "Узбекистон темир йуллари" соглашение "о проведении топографических работ для строительства на охраняемой в Ахангаранском районе зоне Шоввозсой".

Это соглашение является одним из немногих общественно доступных документов, в котором упоминается "строительство зоны отдыха на территории лесного хозяйства "Шоввозсой".

Фотографии со спутника показывают, что гигантская стройка в Шоввозсое началась летом 2017 года, когда напротив предполагаемого охотничьего дома со спутника были видны две вертолетные площадки.

Спустя год, 16 мая 2018 года – за пять месяцев до официального визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, премьер-министр Абдулла Арипов подписал постановление, согласно которому был образован Угам-Чаткальский государственный биосферный резерват с территорией 43 тысячи гектаров и был передан в ведение компании "Узбекистон темир йуллари", которым руководил Раматов.

Власти никак не комментировали свое решение о передаче заповедника "Башкызылсай", внесенного в список Всемирного природного наследия международной организации ЮНЕСКО, а также часть территории прилегающего к нему национального парка в введение железнодорожной компании.

На этот и другие вопросы Озодлика ни в Кабинете Министров, ни в компании "Узбекистон темир йуллари", ни в Администрации президента никто не ответил.

Рабочие, непосредственно участвовавшие в строительстве новой дачи для Шавката Мирзиёева, утверждают, что для того, чтобы завершить основную часть курортного комплекса к лету 2018 года, работы велись с невиданным размахом и спешными темпами.

"С одной стороны в спешном порядке велось сооружение водохранилища, с другой – строительство дачи, – рассказал сказал из строителей. – Чтобы ускорить этот процесс к делу подключились российские компании. Строители днем и ночью работали без остановки, чтобы завершить строительство основной части дачи к приезду Путина в Узбекистан". Строитель добавил, что Абдулла Арипов и российских олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов лично посещали объект, чтобы проконтролировать ход работ.

Чиновник из Ахангарана, упомянувший имя Алишера Усманова среди тех, кто контролировал строительство в Шоввозсое, заявил, что в рамках своего государственного визита в Узбекистан в октябре 2018 года президент России Владимир Путин приезжал на охоту в Шоввозсой.

"Ахангаранцы верят в информацию о том, что Путин, Мирзиëев и Усманов прилетали на вертолете в Шоввозсой", – сказал чиновник.

Однако ни на сайте Кремля, ни на официальном сайте Мирзиёева ничего не сообщалось о том, что в ходе своего визита в Узбекистан в 2018 году Владимир Путин охотился в горах Ахангарана. Пресс-служба Кремля оставила без ответа вопрос Озодлика на эту тему.

"Маленькая Австрия" и итальянская роскошь

Сколько денег из государственной казны было потрачено на строительство курортного комплекса для Шавката Мирзиёева в горах Ахангарана – неизвестно. Согласно немногим документам относительно зоны отдыха Шоввозсой, добытым редакцией Озодлика в ходе журналистского расследования, только на частичное проектирование комплекса было потрачено 544 тысячи долларов США.

Информация о том, сколько средств было потрачено на строительство зоны отдыха "Шоввозсой", не была обнародована, так как руководство АО "Узбекистон темир йуллари" до сих пор не призналось общественности, что является ее заказчиком. В период с 2017-го по 2021-й годы словосочетание "зона отдыха на территории лесного хозяйства "Шоввозсой" упоминалось на официальном сайте компании всего лишь один раз.

В июле 2018 года, когда строительство комплекса Мирзиёева и построенного специального для него водохранилища было почти завершено, АО "Узбекистон темир йуллари" объявило конкурс на поставку материалов для объекта "строительства зоны отдыха на территории лесного хозяйства Шоввозсой".





В 2017-2019 годах, когда шло строительство Шоввозсоя, согласно цифрам, приведенным в годовом отчете компании, АО "Узбекистон темир йуллари" потратило на строительные и ремонтные работы в общей сложности 1,8 миллиарда долларов США. Согласно отчету, 1,1 миллиарда из этих денег (374,7 миллиона долларов из общей суммы были взяты в долг у международных финансовых институтов) были потрачены на строительство новых объектов. В трехгодовом отчете расходы, обозначенные как "другие направления", составили 301,8 миллиона долларов США.

Какая часть из этих денежных средств, потраченных АО "Узбекистон темир йуллари", была направлена на строительство комплекса Шоввозсой – неизвестно. Редакции Озодлика не удалось получить ответа на этот вопрос у представителей компании.

Однако в период с 2017 по 2020 год соглашения, связанные со "строительством зоны отдыха на территории лесного хозяйства Шоввозсой", как минимум частично документировали подрядчики. Среди них такие компании с государственной долей, как Дирекция по капитальному строительству АО "Узбекистон темир йуллари", "Тоштемирйуллойиха", "Боштранслойиха", "Кишлокэнерголойиха", предприятие Ташкентские региональные электрические сети и Гидропроект.

Контракты в открытых источниках

Источники Озодлика говорят, что эти расходы, приведенные в немногих официальных документах, – всего лишь капля в море по сравнению с общей суммой денег, потраченной для строительства комплекса Шоввозсой.

Один из ташкентских чиновников, осведомленный о строительстве, предполагает, что на сооружение этого комплекса были потрачены несколько сотен миллионов долларов. Однако строители, непосредственно участвовавшие в возведении объекта, считают, что сумма расходов превышает 1 миллиард долларов.

"Я и прорабы, работавшие на строительстве этого объекта, сделали приблизительный подсчет и пришли к такому выводу, что на строительство этой дачи, прилегающих к ней объектов и дорог, а также на оборудование и озеленение было потрачено как минимум 1 миллиард долларов, – рассказал один из инженеров-строителей, работавших на объекте. Мы лично видели, какое количество дорогих материалов привезли, чтобы возвести дорогу сквозь горы и поднять столько зданий. Многие строительные материалы были привезены из-за границы. Только на покупку из-за рубежа деревьев и цветов ушло несколько миллионов долларов! Но говорят, что самое дорогое – это внутренние интерьеры дачи. Я не видел дачу в готовом состоянии. Но те, кто видел, сказали, что крайне дорогая мебель была доставлена напрямую из Италии и что обустройством интерьеров занимались в основном итальянские дизайнеры".

Несколько источники Озодлика утверждают, что специально для комплекса была заказана очень дорогая мебель из Италии. А один из узбекских предпринимателей, который своими глазами видел комплекс Шоввозсой, оценил внутренний интерьер "дачи Мирзиёева" как "украшенный золотом китч".

Согласно торговым данным, экспорт итальянской мебели в Узбекистан резко вырос в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Именно в этом году, по словам рабочих, и были достроены основные здания в комплексе Шоввозсой.

Однако из этих данных невозможно вычислить, какое количество импортированной из Италии мебели было отправлено в комплекс Шоввозсой. Кроме того, эти данные не указывают информацию об итальянских компаниях-производителях и о покупателях из Узбекистана.

В своем нашумевшем расследовании о "дворце Путина" Алексей Навальный показал, что огромный дворец под Геленджиком обставлен элитной итальянской мебелью ручной работы. Одним из эксклюзивных брендов, о которых упомянул Навальный, была компания Pozzoli.

Представитель Pozzoli в разговоре с Озодликом признался, что в предыдущие годы компания поставляла мебель клиентам в Узбекистане. Однако представители компании оставили без ответа письменные вопросы Озодлика об именах этих клиентов и о том, поставляла ли компания свою продукцию для зоны отдыха Шоввозсой.

Один из узбекских правительственных чиновников, посетивший Шоввозсой на заключительном этапе строительства, заявил, что в горах Ахангарана создали "маленькую Австрию".

"Там сделан ландшафтный дизайн в альпийском стиле, построены дорожки для катания на лыжах, несколько бассейнов, которые открываются и закрываются автоматически, турецкий хаммам, финская сауна, тренажерный зал, кинотеатр, зрительные и банкетные залы, винотека, живописный сад, дорогие лодки для рыбалки на водохранилище – такие вот люксовые условия и роскошь на вершине горы, достаточно дорогие вещи", – говорит собеседник.

Озодлику не удалось подтвердить достоверность этой информации, так как у редакции не было возможности увидеть интерьеры комплекса Шоввозсой или прилегающую территорию, сделать фотографии или снять объект на видео. Однако фотографии со спутника подтверждают проведение широкомасштабных ландшафтных работ на передней части особняков и в окрестностях комплекса.

Комментируя эти фото со спутника один из известных итальянских дизайнеров сказал Озодлику, что "в данном случае речь идет о работе в несколько миллионов евро".

А собеседники, непосредственно участвовавшие в строительстве зоны отдыха для президента, говорят, что только на открытие и асфальтирование дороги к комплексу Шоввозсой было потрачено несколько десятков миллионов долларов.

"Там не было большой дороги, ведущей к этому месту. Для открытия дороги было проведено несколько взрывных работ, сколько скал было уничтожено. Я лично видел, как дорогу асфальтировали два раза. После первого асфальтирования покрытие испортили грузовые машины. После завершения строительства почти 30-километровую дорогу асфальтировали второй раз", – говорит один из строителей.

Другой специалист, участвовавший в строительстве, сообщил, что при возведении комплекса Шоввозсой принимали участие архитекторы и инженеры из Германии, а также специалисты из России, Сербии и других стран.

По словам источников Озодлика, проведением электропроводов и коммуникационными работами в Шоввозсое занималась зарегистрированная в Сингапуре компания Enter Engineering. В декабре 2019 года Бахтияр Фазылов, владелец компаний Eriell и Enter Engineering, которая после прихода к власти Шавката Мирзиёева получила право на строительство крупных объектов в Узбекистане, и в том числе, право на строительство завода GTL в Кашкадарьинской области стоимостью 4 миллиарда долларов, был награжден президентом орденом "Фидокорона хизматлари учун" ("За бескорыстную службу").

Строительство комплекса Шоввозсой не значится в списке объектов, обнародованных на сайте Enter Engineering, но специалист, в 2018-2020 годах работавший ведущим техническим инженером в компании Enter Engineering, указал в своем резюме, что проходил "повышение квалификации" на строительстве комплекса Шоввозсой.

Строители и специалисты, работавшие на возведении комплекса Шоввозсой, сообщили, что бетон и металлические конструкции для комплекса поставляло ООО Binokor Temir-Beton Servis. Согласно официальным документам, основателем данной компании, входящей в состав Orient Group, является Ойбек Умаров, младший брат Отабека Умарова, второго зятя президента Шавката Мирзиёева.

Источники Озодлика утверждают, что в строительстве Шоввозсоя участвовали еще несколько компаний, входящих в состав Orient Group. По их словам, процессом строительства комплекса руководили Ачилбай Раматов и один из основателей компании Orient Group Сакен Пулатов.

"Во время черных и тяжелых работ на объекте Шоввозсой одновременно работали более 2-3 тысяч человек. Большинство чернорабочих были уроженцами Кашкадарьинской области. Они жили в контейнерах, установленных внизу объекта. Работа не останавливалась ни днем, ни ночью. Много раз нам приходилось работать ночами", – сказал один из строителей.

Среди российских компаний, участвовавших в строительстве Шоввозсоя, значится базирующая в Уфе компания Бриг Энерго. На сайте компании сообщается, что Бриг Энерго участвовала в «строительстве зоны отдыха на территории лесного хозяйства "Шоввозсой". Компания Enter Engineering значится в списке крупных партнеров Бриг Энерго.

Представители Enter Engineering, Orient Group и Бриг Энерго оставили без ответа вопросы Озодлика о своем участии в строительстве Шоввозсоя.

31 декабря 2018 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписал специальное постановление, в котором подробно описаны меры безопасности, установленные в Угам-Чаткальском государственном биосферном резервате, который за шесть месяцев до этого был передан в ведение компании "Узбекистон темир йуллари".

Документ разрешает работникам охраны биосферного резервата ношение служебного оружия при исполнении служебных обязанностей и проводить проверку документов у лиц, находящихся на территории резервата; производить личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств.

"С 2018 года ведущая вверх дорога закрыта для простых людей, – рассказал Озодлику один из местных пастухов – Охрана там настолько сильная, что люди даже на несколько километров не могут приблизиться к этой даче. Они перегородили колючими проволоками наши пастбища. Мы выживали за счет скота, а сейчас остались без пастбищ. Если наш скот случайно забредет на запрещенную территорию, то нам выписывают огромный штраф. Везде выставлена вооруженная охрана".

Охотники из Ташкента, которые ранее охотились в этой местности (имея для этого все необходимые разрешения), жаловались в местные и республиканские ведомства на перекрытие дорог протяженностью в десятки километров и на то, что национальный парк охраняется вооруженными людьми.

Однако, по словам ташкентского охотника, в ответ местные чиновники заявили им, что эти земли взяты "для государственных нужд", и предупредили их, что сопротивление может расцениваться как "перечить президенту и выступать против большой политики".

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