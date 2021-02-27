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Медики назвали четыре полезных напитка для нормализации давления

28.02.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали четыре полезных напитка для нормализации давления

  • 27.02.2021, 21:52
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Медики назвали четыре полезных напитка для нормализации давления

Все напитки простые и доступные.

По данным издания Express (Великобритания), медиками были обособлены и названы четыре особенно полезных при гипертонии напитка. Высокую оценку специалистов в этом плане получил свекольный сок, пишет healthinfo.ua.

«Употребление этого напитка способствует нормализации кровяного давления уже спустя несколько часов после приема. Особенно выраженным эффектом обладает сок сырой свеклы», - приводится в Express экспертное мнение.

Другой напиток, к которому следует присмотреться гипертоникам, – томатный сок: его потребление ассоциируется со снижением уровня холестерина, чья высокая концентрация в кровеносных сосудах является серьезным фактором повышения артериального давления.

Также в числе особенно полезных при гипертонии напитков указан чай из гибискуса – каркаде, употребляемый в холодном виде. Гибискусу свойствен мочегонное и противоотечное действие, а содержащаяся в нем линолевая кислота известна как вещество, препятствующее налипанию холестериновых бляшек на сосудистые стенки.

Отметили медики и пользу напитка на основе чайного гриба. Его гипотензивное действие они связывают с высоким содержанием веществ пробиотиков.

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