Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Литвы: Давление на режим Лукашенко работает и его необходимо усилить 27.02.2021, 21:45

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Габриэлюс Ландсбергис

Диктатор уже дорого платит за содеянное.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью украинской службе «Радио Свобода» .

На этой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что Европейский союз введет новые санкции в отношении режима Лукашенко. Ландсбергиса спросили, видит ли он теперь реальные инструменты, позволяющие привлечь Лукашенко к ответственности за свои действия.

«Вся эта ситуация очень дорого обходится Лукашенко, жаль, что она и так дорого обходится белорусскому народу. Санкции действуют, экономика в плохом состоянии, она фактически разрушена. И теперь президент России Путин должен нести это бремя, потому что именно он дает Минску кредиты, когда они ему нужны.

Проблема растет. Одно для Путина - это финансирование оккупированных территорий на востоке Украины. И совсем другое - 10-миллионная страна, которая не может себя содержать из-за санкций и краха режима. И Лукашенко не предлагает решения проблемы. Он спрятался в бункере, живет в замке и везде ходит с автоматом Калашникова. Такой страной нельзя управлять - я думаю, и для россиян это очевидно.

Так что изменения будут в той или иной форме. Я думаю, что давление работает, и его нужно усиливать. Мы должны помогать людям в этой битве, чем можем.

Есть еще вопрос справедливости. Генеральная прокуратура Литвы возбудила дело против белорусской милиции. Мы сделали это по просьбе одного из тех белорусов, которым пришлось бежать из страны после пыток силовиков.

Я считаю, что и другие страны должны сделать то же самое - предложить помощь своей юстицией тем белорусам, которые вынуждены были уехать. В конце концов, может потребоваться время, чтобы справедливость восторжествовала в самой Беларуси. Если они смогут добиться этого в Европе, они сейчас будут чувствовать справедливость, по крайней мере, на этом уровне», - считает Ландсбергис.

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