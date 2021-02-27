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Почетный консул Беларуси в Италии подал в отставку в знак протеста

28.02.2021 06:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Почетный консул Беларуси в итальянском регионе Эмилио-Романья Антонио Соттиле подал в отставку в знак протеста против событий, происходящих в стране после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Почетный консул Беларуси в Италии подал в отставку в знак протеста

В интервью Gazzetta di Reggio Соттиле заявил, что сделал «выбор совести», поскольку твердо верит в ценности, которые привили ему родители и которые он передает своим детям: демократия, свобода, уважение прав человека и неприменение насилия.

«В Беларуси более 27 тысяч человек были арестованы и подверглись запугиванию, преследованию и пыткам. Десятки человек пропали без вести, пятеро погибли, защищая свои права», — отметил Соттиле.

По словам бывшего почетного консула, на этой должности он проработал почти 10 лет и добросовестно выполнял свои обязанности, содействуя двусторонним бизнес-проектам и приему детей из чернобыльской зоны в итальянских семьях.

О своем решении Соттиле уведомил аппарат министра иностранных дел и белорусское посольство в Риме, сообщает БелаПАН.

 
 
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Почетный консул Беларуси в итальянском регионе Эмилио-Романья Антонио Соттиле подал в отставку в знак протеста против событий, происходящих в стране после...
 
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