ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От Антарктиды откололся огромный айсберг

28.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

От Антарктиды откололся огромный айсберг

От Антарктиды откололся огромный айсберг размером 1270 квадратных километров. Об этом сообщает Livescience.com, сылаясь на сообщение Антарктической службы Великобритании.
Кусок льда колоссальных размеров откололся от шельфового ледника Брант, на котором расположилась британская исследовательская станция Halley. 

Десять лет назад наблюдатели заметили раскол, который назвали «северной трещиной» – и вот недавно она расширилась на несколько сотен метров, после чего появился новый айсберг огромных размеров. Это произошло в пятницу, 26 февраля.

Специалисты готовились к этому отколу уже давно. Сейчас они следят за состоянием и местоположением этого куска льда. По словам представителя Антарктической службы Великобритании, теперь айсберг может или отплыть от континента или сесть на мель.

Фото: Halley team/British Antarctic Survey

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От Антарктиды откололся огромный айсберг размером 1270 квадратных километров. Об этом сообщает Livescience.com, сылаясь на сообщение Антарктической службы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семь человек прошли по центру Минска с красно-зеленым и советскими флагами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by