|
От Антарктиды откололся огромный айсберг
Источник материала: ОНТ
От Антарктиды откололся огромный айсберг размером 1270 квадратных километров. Об этом
Десять лет назад наблюдатели заметили раскол, который назвали «северной трещиной» – и вот недавно она расширилась на несколько сотен метров, после чего появился новый айсберг огромных размеров. Это произошло в пятницу, 26 февраля.
Специалисты готовились к этому отколу уже давно. Сейчас они следят за состоянием и местоположением этого куска льда. По словам представителя Антарктической службы Великобритании, теперь айсберг может или отплыть от континента или сесть на мель.
Фото: Halley team/British Antarctic Survey
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От Антарктиды откололся огромный айсберг размером 1270 квадратных километров. Об этом сообщает Livescience.com, сылаясь на сообщение Антарктической службы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)