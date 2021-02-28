Источник материала: ОНТ

От Антарктиды откололся огромный айсберг размером 1270 квадратных километров. Об этом сообщает Livescience.com, сылаясь на сообщение Антарктической службы Великобритании.

Кусок льда колоссальных размеров откололся от шельфового ледника Брант, на котором расположилась британская исследовательская станция Halley.

Десять лет назад наблюдатели заметили раскол, который назвали «северной трещиной» – и вот недавно она расширилась на несколько сотен метров, после чего появился новый айсберг огромных размеров. Это произошло в пятницу, 26 февраля.

Специалисты готовились к этому отколу уже давно. Сейчас они следят за состоянием и местоположением этого куска льда. По словам представителя Антарктической службы Великобритании, теперь айсберг может или отплыть от континента или сесть на мель.

Фото: Halley team/British Antarctic Survey

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