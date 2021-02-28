ДТП в Минске: пьяный водитель «БМВ» врезался в «Форд», который остановился перед светофором

Источник материала: ОНТ

Минске: пьяный водитель «БМВ» врезался в «Форд», который остановился перед светофором" class="one-news__figure-img">

В Минске нетрезвый водитель «БМВ» потерял управление и врезался в «Форд». Об этом сообщили в ГАИ.

Авария случилась в субботу, 27 февраля, около пяти часов вечера. Управляющий «БМВ» 37-летний водитель ехал по улице Голодеда со стороны проезда, направляясь к улице Ташкентской. Во время поворота направо он потерял управление, заехал на бордюр, а потом снес разделительное ограждение.

После этого машина оказалась на встречной полосе и въехала в «Форд», который остановился перед светофором на красный свет. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения, уточнили в ГАИ.

Вскоре после ДТП стало ясно, что виновник аварии был пьян – медосвидетельствование показало 1,4 промилле. Проводится проверка.

В ГАИ напомнили: если вы заметили нетрезвого водителя, сразу сообщите об этом на линию 102.

Фото: ГАИ

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