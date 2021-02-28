Хоккеисты «Динамо» проиграли СКА

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Динамо» в Санкт-Петербурге встречалось с местным СКА.

Поединок завершился победой хозяев со счетом 4:2. Армейцы уже в первом периоде обозначили свое преимущество, забросив дважды. Отличились Эмиль Галимов и Миро Аалтонен. Во второй двадцатиминутке Иван Морозов довел разрыв в счёте до крупного. После перерыва динамовцы отыграли две шайбы усилиями Дениса Мосалёва и Франсиса Паре. Но затем Галимов оформил дубль. В итоге СКА победил — 4:2. Таким образом, динамовцы заняли седьмое место в Западной конференции и в плей-офф КХЛ встретятся с армейцами из Санкт-Петербурга.

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