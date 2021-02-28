Авария в центре Минска: «Пежо» проехал на красный свет

Источник материала: ОНТ

В результате аварии на проспекте Независимости в Минске столкнулись «Пежо» и «Форд». Об этом сообщили в ГАИ.

Авария случилась вечером в субботу, 27 февраля. Управляющий автомобилем марки «Пежо» водитель ехал по проспекту со стороны улицы Энгельса в сторону улицы Ленина. Он проехал на красный свет и врезался в автомобиль «Форд», который совершал поворот на проспект с улицы Ленина, ориентируясь на включенную стрелку дополнительной секции светофора.

Никто не пострадал, машины получили механические повреждения, добавили в ГАИ и напомнили водителям быть предельно внимательными на дороге, особенно – при подъезде к перекрестку.





Фото: ГАИ

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