Источник материала: ОНТ

Гандболисты «Мешкова Бреста» добились пятнадцатой победы подряд в чемпионате Беларуси.

Сегодня на домашней площадке команда Рауля Алонсо разгромила столичный БГУФК-СКА со счётом 42:29. Никита Вайлупов и Максим Бараном стали лучшим бомбардирами в составе брестчан. В их активе по восемь точных бросков. Для «Мешкова Бреста» этот успех стал пятнадцатым подряд в нынешнем чемпионате. Впереди у сильнейшего клуба Беларуси заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов с «Вардаром».

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