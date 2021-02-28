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Гандболисты «Мешкова Бреста» добились пятнадцатой победы подряд в чемпионате Беларуси
Источник материала: ОНТ
Гандболисты «Мешкова Бреста» добились пятнадцатой победы подряд в чемпионате Беларуси.
Сегодня на домашней площадке команда Рауля Алонсо разгромила столичный БГУФК-СКА со счётом 42:29. Никита Вайлупов и Максим Бараном стали лучшим бомбардирами в составе брестчан. В их активе по восемь точных бросков. Для «Мешкова Бреста» этот успех стал пятнадцатым подряд в нынешнем чемпионате. Впереди у сильнейшего клуба Беларуси заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов с «Вардаром».
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Гандболисты «Мешкова Бреста» добились пятнадцатой победы подряд в чемпионате Беларуси. Сегодня на домашней площадке команда Рауля Алонсо разгромила столичный...
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