Источник материала: ОНТ

Гомеле завершился розыгрыш Кубка Беларуси по тяжёлой атлетике" class="one-news__figure-img">

В Гомеле завершился розыгрыш Кубка Беларуси по тяжёлой атлетике. Участие в соревнованиях приняли 170 спортсменов.

В заключительный день турнира золотые медали у мужчин завоевали Андрей Орлёнок и Константин Куровский. По итогам соревнований были определены лучшие спортсмены: у мужчин – Пётр Асаёнок, а у женщин – Дарья Наумова. Турнир в Гомеле был отборочным на чемпионат Европы, который должен пройти в апреле в Москве. На Олимпийских играх нашу команду смогут представить только двое спортсменов: мужчина и женщина. Лицензии не именные, борьба за путёвки в Токио продолжается.

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