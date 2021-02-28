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В Гомеле завершился розыгрыш Кубка Беларуси по тяжёлой атлетике

28.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Гомеле завершился розыгрыш Кубка Беларуси по тяжёлой атлетике. Участие в соревнованиях приняли 170 спортсменов.

В заключительный день турнира золотые медали у мужчин завоевали Андрей Орлёнок и Константин Куровский. По итогам соревнований были определены лучшие спортсмены: у мужчин – Пётр Асаёнок, а у женщин – Дарья Наумова. Турнир в Гомеле был отборочным на чемпионат Европы, который должен пройти в апреле в Москве. На Олимпийских играх нашу команду смогут представить только двое спортсменов: мужчина и женщина. Лицензии не именные, борьба за путёвки в Токио продолжается.

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле завершился розыгрыш Кубка Беларуси по тяжёлой атлетике. Участие в соревнованиях приняли 170 спортсменов. В заключительный день турнира золотые медали у...
 
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