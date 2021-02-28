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В Минске хозяин СТО увидел, как ночью обворовывают его офис и сам задержал грабителей

28.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске хозяин СТО увидел, как ночью обворовывают его офис и сам задержал грабителейМинске хозяин СТО увидел, как ночью обворовывают его офис и сам задержал грабителей" class="one-news__figure-img">

Директор СТО в Минске самостоятельно задержал двух грабителей, которые ночью орудовали в его офисе. Историю рассказал Sb.by.

Инцидент произошел в ночь на пятницу 26 февраля в Минске. Около половины второго ночи директор СТО решил со смартфона просмотреть камеры видеонаблюдения, которые установлены на территории. На одной из них он заметил необычное оживление – орудовал вор.

Директор быстро оделся, сел в машину и поехал на территорию СТО. По дороге мужчина позвонил знакомому сотруднику ППС и попросил о помощи.

По данным МВД, преступников было двое – отец и сын. На дело они взяли молоток и зубило. Сын ранее уже был судим за угон, хулиганство и кражу. Отмечается, что раньше он работал на этом СТО, поэтому хорошо знал, где хранится то, на чем можно нажиться. Владелец СТО задержал обоих злоумышленников самостоятельно.

По данным отдела информации и общественных связей Мингорисполкома, действиям задержанных дана правовая оценка. Они причинили ущерб, который оценили в 410 рублей.

Фото: pixabay


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Теги: Минск
 
 
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Директор СТО в Минске самостоятельно задержал двух грабителей, которые ночью орудовали в его офисе. Историю рассказал Sb.by. Инцидент произошел в ночь на пятницу 26...
 
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