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В Минске хозяин СТО увидел, как ночью обворовывают его офис и сам задержал грабителей
Источник материала: ОНТМинске хозяин СТО увидел, как ночью обворовывают его офис и сам задержал грабителей" class="one-news__figure-img">
Директор СТО в Минске самостоятельно задержал двух грабителей, которые ночью орудовали в его офисе. Историю
Инцидент произошел в ночь на пятницу 26 февраля в Минске. Около половины второго ночи директор СТО решил со смартфона просмотреть камеры видеонаблюдения, которые установлены на территории. На одной из них он заметил необычное оживление – орудовал вор.
Директор быстро оделся, сел в машину и поехал на территорию СТО. По дороге мужчина позвонил знакомому сотруднику ППС и попросил о помощи.
Фото: pixabay
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Директор СТО в Минске самостоятельно задержал двух грабителей, которые ночью орудовали в его офисе. Историю рассказал Sb.by. Инцидент произошел в ночь на пятницу 26...
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