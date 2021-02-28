Игре «Удача в придачу!» - 5 лет

Источник материала: ОНТ

Что делать, чтобы желания исполнялись? Нужно немного везения и поход в любимый магазин. Вот уже пять лет покупки в «Евроопт» позволяют испытать удачу и выиграть крупные призы. Кому удача – в придачу?





С Сергеем Шостаком встречаемся не на улице Ильянской, где два года назад многодетный отец выиграл квартиру, а уже в другом районе столицы. Его мечта о собственных квадратных метрах исполнилась в августе 2018-го. А вот история переезда на этом не закончилась.

Сергей Шостак, победитель игры «Удача в придачу!»: «Та квартира, так как у нас большая семья, нам была маловата. Сначала думали ремонтировать, что делать, а потом решили ее продать, добавить денег и построить другую».

Когда шёл розыгрыш 82-го тура, Сергей занимался спортом и не задумывался, звонок из студии, естественно, пропустил. Масштаб удачи осознал лишь когда вошел в выигранную квартиру.

Долгих 18 лет супруги с тремя детьми переезжали с одной съемной квартиры на другую, стояли в очереди на получение жилья, а теперь Сергей рассказывает о большой удаче под звуки перфоратора. В новой квартире – в разгаре ремонт. С учетом вырученных денег и накоплений удалось купить жилье, где с комфортом разместится большая семья победителя. Спланировали, где будет стоять мебель, а где – телевизор. Чтобы, когда в придачу к квартире выиграют еще автомобиль или деньги, точно не пропустить момент.

Сергей Шостак, победитель игры «Удача в придачу!»: «Дальше надеялись, что будет машина, но что-то приостановилось немного. Ну ничего, ждем. Мы стремимся к этому. Только "Евроопт". Больше и больше кодов. Как в тот момент получалось, что все 10 были наши, так совпало. Семья у нас меньше не стала, так что покупаем не меньше».

За пять лет существования игры таких счастливых историй слишком много, чтобы уместить в одном сюжете. За 151 тур уже разыграны призы на сумму более 70 миллионов рублей. Это 88 квартир, более 400 автомобилей и 260 сумм с четырьмя нулями. В нематериальном выражении – изменения тысяч жизней в лучшую сторону и эмоции, которые нельзя забыть. А еще – встречи с любимыми артистами. За 5 лет победители игры слышали в своих телефонных трубках голоса Жерара Депардье, Сергея Лазарева, Ларисы Долиной, Валерии, Дмитрия Колдуна, Эдгарда Запашного, Дмитрия Маликова, Михаила Боярского и многих других известных и талантливых людей.

Дмитрий Маликов – давний друг игры «Удача в придачу!». С его лёгкой руки крупные призы от «Евроопт» уже находили своих обладателей. Дарить радость – его профессия, а второго марта певец подарит участникам 152-го тура игры еще и немного удачи.

Дмитрий Маликов, певец: «Если есть возможность сделать счастливыми, удачливыми какое-то количество людей, это огромное счастье. Мне просто хочется, чтобы получил вот эти огромные призы человек или семья, который реально в этом сильнее всех нуждается».

Чем удивит праздничный розыгрыш? В первую очередь крупными призами. Это квартира в столице, 30, 40, 50 тысяч рублей, 30 айфонов 12 и еще 10 тысяч денежных призов. Во-вторых, положительными эмоциями. За 5 лет стены студии игры буквально пропитались счастьем и эйфорией от встречи с удачей.

Дмитрий Маликов, певец: «Это здорово, хорошая идея со всех точек зрения, я поэтому уже не первый раз еду на этот розыгрыш. Тем более я знаю, что этой программе 5 лет и, надеюсь, на 10-летие вы меня тоже позовете».

Следующая громкая история выигрыша может быть вашей. Розыгрыш – во вторник, 2 марта, в прямом эфире телеканала ОНТ.

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