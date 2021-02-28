Какие слова нельзя произносить в разговоре с мошенниками? Объясняет эксперт

Источник материала: ОНТ

Как вести себя с телефонными мошенниками, чтобы не оказаться жертвой, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Александр Власов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на RT.

В общении с незнакомцем по телефону эксперт посоветовал задавать уточняющие вопросы, которые могут задать собеседника врасплох – «Как это произошло? Что случилось?».

Если у вас есть подозрения по поводу звонка, специалист посоветовал сразу прерывать разговор.

При этом в разговоре не нужно употреблять слова «да» и «нет», отметил Власов. Эти слова нужно заменить на синонимы вроде «слушаю» или «алло».

Если вас спрашивают «это вы?», не нужно говорить «я» – ответьте «возможно» или «допустим».

Фото: pixabay





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram