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Какие слова нельзя произносить в разговоре с мошенниками? Объясняет эксперт

28.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие слова нельзя произносить в разговоре с мошенниками? Объясняет эксперт

Как вести себя с телефонными мошенниками, чтобы не оказаться жертвой, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Александр Власов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на RT.

В общении с незнакомцем по телефону эксперт посоветовал задавать уточняющие вопросы, которые могут задать собеседника врасплох – «Как это произошло? Что случилось?».

Если у вас есть подозрения по поводу звонка, специалист посоветовал сразу прерывать разговор.

При этом в разговоре не нужно употреблять слова «да» и «нет», отметил Власов. Эти слова нужно заменить на синонимы вроде «слушаю» или «алло».

Если вас спрашивают «это вы?», не нужно говорить «я» – ответьте «возможно» или «допустим».

 Фото: pixabay


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Как вести себя с телефонными мошенниками, чтобы не оказаться жертвой, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Александр Власов. Об этом пишет РИА...
 
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