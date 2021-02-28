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В центре Киева националисты требовали освобождения Сергея Стерненко и Андрея Антоненко

28.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В центре Киева националисты требовали освобождения Сергея Стерненко и Андрея Антоненко

К ситуации в Украине. В субботу в центре Киева было неспокойно. Националисты под анархистскими знамёнами вышли в центр города с лозунгами «Нас не запугать!» и «Нет репрессиям!». 


Акция националистов под красно-чёрными знамёнами прошла в центральной части Киева. Основные требования – освобождение двух националистов Сергея Стерненко и Андрея Антоненко. К слову, последний задержан по подозрению в убийстве Павла Шеремета в июле 2016-го. Стерненко осуждён на семь лет за похищение депутата. На его счету, по версии следствия, ещё и убийство. «Группа поддержки» арестантов пришла к Генеральной прокуратуре. Жгли файеры, в окна бросали дымовые шашки и петарды. Несмотря на пиротехнику в киевской полиции заявили, что правонарушений не было. 

 

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К ситуации в Украине. В субботу в центре Киева было неспокойно. Националисты под анархистскими знамёнами вышли в центр города с лозунгами «Нас не запугать!» и «Нет...
 
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