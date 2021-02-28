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Вину признаёт, но не раскаивается: задержан мужчина, напавший с ножом на женщину

28.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вину признаёт, но не раскаивается: задержан мужчина, напавший с ножом на женщину

Вину признаёт, но не раскаивается. В Минске задержали преступника, мужчина с ножом напал на женщину в одном из столичных районов города.


Всё произошло поздно вечером 25-го февраля. Женщина возвращалась домой с работы. Но у подъезда её остановил незнакомец, мужчина был «под градусом» и попытался вырвать сумочку, но хозяйка дала отпор. Последним аргументом нападавшего стал нож. На крики потерпевшей выбежали соседи, они и вызвали правоохранителей.

С места происшествия преступник скрылся. Личность нападавшего помогли установить камеры видеонаблюдения. Сегодня 36-летний мужчина задержан, вину признаёт. Ранее минчанин привлекался к суду за имущественные преступления, сегодня ему грозит сразу несколько уголовных статей. Жертва госпитализирована, со слов медиков, она чудом осталась жива.

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Теги: Минск
 
 
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Вину признаёт, но не раскаивается. В Минске задержали преступника, мужчина с ножом напал на женщину в одном из столичных районов города. Всё произошло поздно...
 
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