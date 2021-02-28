В Индии родители продали дочь, чтобы заплатить за лечение старшего ребенка

Источник материала: ОНТ

Родители в Индии продали несовершеннолетнюю дочь взрослому мужчине – эти деньги они потратили на лечение старшего ребенка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Times of India .

Cемья двенадцатилетней девочки договорилась продать ее 46-летнему соседу за десять тысяч рупий. Он давно хотел жениться на ней.

Сыграли свадьбу, после чего мужчина отвез девочку к своим родственникам. В скором времени соседи сообщили в уполномоченные органы, потому что стали слышать постоянные детские крики и плач.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его допрашивают.

Фото Flickr / Premshree Pillai

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