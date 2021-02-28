|
В Индии родители продали дочь, чтобы заплатить за лечение старшего ребенка
Источник материала: ОНТ
Родители в Индии продали несовершеннолетнюю дочь взрослому мужчине – эти деньги они потратили на лечение старшего ребенка. Об этом
Cемья двенадцатилетней девочки договорилась продать ее 46-летнему соседу за десять тысяч рупий. Он давно хотел жениться на ней.
Сыграли свадьбу, после чего мужчина отвез девочку к своим родственникам. В скором времени соседи сообщили в уполномоченные органы, потому что стали слышать постоянные детские крики и плач.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его допрашивают.
Фото
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родители в Индии продали несовершеннолетнюю дочь взрослому мужчине – эти деньги они потратили на лечение старшего ребенка. Об этом пишет РИА «Новости» со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)