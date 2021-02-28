Пройти техосмотр: как автолюбители «попались» в многочасовые очереди

Источник материала: ОНТ

Ажиотаж с прохождением технического осмотра к выходным достиг апогея. Сегодня на станциях выстроились огромные очереди из автомобилей – в основном это те водители, которые отложили этот вопрос на конец февраля. Первого марта вступает в силу обновленный Кодекс об административных правонарушения, по которому штрафовать за отсутствие техосмотра могут так же, как за превышение скорости. За счет камер. Госпошлину, которую нужно было платить за выезд на дорогу, от техосмотра отвязали, сумма существенно снизилась – и вот результат.





Пётр Авдиюк в очереди не первый час, спешит в рейс, но обстоятельства меняют планы. Техосмотр на личном автомобиле прошёл в январе, тогда не было столько желающих, справился быстро. А вот со служебной машиной не повезло – по графику выпало на самое горячее время.

Тормозная система, световые приборы, «рулевая» и внешний вид. На проверку легкового автомобиля уходит около десяти минут, с первого раза удаётся не всем, водителей отправляют устранять неполадки.

Очереди заставляют понервничать, но большинство водителей к прохождению техосмотра относятся с пониманием. Система сразу определит слабые места автомобиля – это их личная безопасность.

Такого потока на станциях технического осмотра не помнят с 2013-го года, когда к техосмотру привязали «дорожный сбор». Потом было затишье – многие в целях экономии предпочли не проходить. Всё повторилось с начала года, когда ТО стало независимой процедурой.

Все спешат пройти техосмотр до первого марта, в обратном случае есть все шансы попасть на штраф. Со следующего месяца, кроме Госавтоинспекции, фиксировать нарушителей будут камеры на дорогах. И если инспекторы ГАИ в последнее время были снисходительны к водителям, вместо штрафов давали предупреждения, с техникой компромисс исключен.

Штраф за не пройдённый техосмотр от одной до двух базовых величин, примерно столько же, сколько обойдется прохождение техосмотра. Простая математика, которая рано или поздно заставит водителей вернуться на ТО.

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