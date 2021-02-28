ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пройти техосмотр: как автолюбители «попались» в многочасовые очереди

28.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пройти техосмотр: как автолюбители «попались» в многочасовые очереди

Ажиотаж с прохождением технического осмотра к выходным достиг апогея. Сегодня на станциях выстроились огромные очереди из автомобилей – в основном это те водители, которые отложили этот вопрос на конец февраля. Первого марта вступает в силу обновленный Кодекс об административных правонарушения, по которому штрафовать за отсутствие техосмотра могут так же, как за превышение скорости. За счет камер. Госпошлину, которую нужно было платить за выезд на дорогу, от техосмотра отвязали, сумма существенно снизилась – и вот результат.


Пётр Авдиюк в очереди не первый час, спешит в рейс, но обстоятельства меняют планы. Техосмотр на личном автомобиле прошёл в январе, тогда не было столько желающих, справился быстро. А вот со служебной машиной не повезло – по графику выпало на самое горячее время.  

Тормозная система, световые приборы, «рулевая» и внешний вид. На проверку легкового автомобиля уходит около десяти минут, с первого раза удаётся не всем, водителей отправляют устранять неполадки.  

Очереди заставляют понервничать, но большинство водителей к прохождению техосмотра относятся с пониманием. Система сразу определит слабые места автомобиля – это их личная безопасность. 

Такого потока на станциях технического осмотра не помнят с 2013-го года, когда к техосмотру привязали «дорожный сбор». Потом было затишье – многие в целях экономии предпочли не проходить. Всё повторилось с начала года, когда ТО стало независимой процедурой.

Все спешат пройти техосмотр до первого марта, в обратном случае есть все шансы попасть на штраф. Со следующего месяца, кроме Госавтоинспекции, фиксировать нарушителей будут камеры на дорогах. И если инспекторы ГАИ в последнее время были снисходительны к водителям, вместо штрафов давали предупреждения, с техникой компромисс исключен.

Штраф за не пройдённый техосмотр от одной до двух базовых величин, примерно столько же, сколько обойдется прохождение техосмотра. Простая математика, которая рано или поздно заставит водителей вернуться на ТО. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ажиотаж с прохождением технического осмотра к выходным достиг апогея. Сегодня на станциях выстроились огромные очереди из автомобилей – в основном это те...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень нараджэньня Галіны Сямдзянавай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by