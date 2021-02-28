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Взрыв прогремел в больнице в Украине: погиб человек, еще один пострадал

28.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв прогремел в больнице в Украине: погиб человек, еще один пострадал

В результате взрыва в пятиэтажном здании клинической больницы №1 в Черновцах (Украина) возник пожар, есть погибший. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился в субботу, 27 февраля, около часа дня. В палате на втором этаже больницы произошла вспышка кислородной трубы, отчего раздался громкий звук, похожий на хлопок. 

Вскоре спасатели справились с возгоранием. Погиб человек, еще один пострадал. Были эвакуированы 20 пациентов.

Специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.


Фото: acc.cv.ua

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В результате взрыва в пятиэтажном здании клинической больницы №1 в Черновцах (Украина) возник пожар, есть погибший. Об этом сообщает Государственная служба...
 
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