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Взрыв прогремел в больнице в Украине: погиб человек, еще один пострадал
Источник материала: ОНТ
В результате взрыва в пятиэтажном здании клинической больницы №1 в Черновцах (Украина) возник пожар, есть погибший. Об этом
Инцидент случился в субботу, 27 февраля, около часа дня. В палате на втором этаже больницы произошла вспышка кислородной трубы, отчего раздался громкий звук, похожий на хлопок.
Вскоре спасатели справились с возгоранием. Погиб человек, еще один пострадал. Были эвакуированы 20 пациентов.
Специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
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В результате взрыва в пятиэтажном здании клинической больницы №1 в Черновцах (Украина) возник пожар, есть погибший. Об этом сообщает Государственная служба...
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