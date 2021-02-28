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«Мне кажется, я рожаю». Женщина приняла беременность за аппендицит и неожиданно родила на парковке

28.02.2021 07:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале февраля 25-летняя жительница валлийского города Пуллхели Делит Джонс всю ночь жаловалась на боль в животе и не пошла на работу. Когда у Джонс начались схватки, она решила, что страдает от аппендицита, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Star.


Фото: SWNS

«У меня были подобные боли и раньше, и тогда меня госпитализировали. Поэтому я подумала, что это что-то подобное. Я позвонила маме и сестре, чтобы они приехали помочь мне. Затем характер боли изменился, и я упала на пол», — объяснила свое поведение Джонс.

«В какой-то момент она сказала: „Мне кажется, я рожаю“, и мы засмеялись. Это был такой шок, когда оказалось, что так и есть. Она действительно не знала о беременности», — вспоминает сестра Джонс Кейт.

По дороге в больницу скорая помощь остановилась возле магазина ASDA, чтобы подобрать акушерку, которая оказалась поблизости. Роды прошли на парковке супермаркета, где работает возлюбленный Джонс. Однако о том, что стал отцом, парень узнал только когда вернулся домой.

Мальчик родился весом 3,4 килограмма. Гарри (так назвали малыша) абсолютно здоров. Новоиспеченная мама тоже чувствует себя хорошо.

 
 
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Мальчик родился весом 3,4 килограмма. Гарри (так назвали малыша) абсолютно здоров. Новоиспеченная мама тоже чувствует себя хорошо.
 
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