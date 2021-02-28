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Лишний вес может стать полезным, если вы набрали его в середине жизни

28.02.2021 08:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Люди среднего возраста, которые набирают лишний вес, живут дольше своих сверстников, которые всю жизнь поддерживали хорошую физическую форму. К такому парадоксальному (но для некоторых — очень вдохновляющему) выводу пришли ученые в ходе исследования двух поколений американцев, которое длилось без малого 70 лет, — сообщает Русская служба BBC.

При этом люди, с детства страдающие от избыточного веса, имеют самые высокие шансы не дожить до старости. «Наши выводы касаются в первую очередь тех, кто в молодом возрасте имел нормальный вес, но потом начал его постепенно набирать и к среднему возрасту уже имел избыточный вес, — поясняет руководитель исследования, профессор социологии Огайского университета Хуэй Чжэн. — Так вот, у этих людей шансы прожить дольше увеличиваются».


Профессор с коллегами проанализировал данные более чем 8 тысяч жителей Массачусетса, родителей и их детей, по записям, которые велись с 1948 года. (Детей отслеживали с 1971 по 2014 год). Тенденции к набору веса у обоих групп были примерно одинаковыми, однако ученые с тревогой отметили, что тенденция к ожирению у детей наблюдалась в более раннем возрасте. Более того, они чаще умирали в результате излишнего веса, чем представители поколения их родителей. Зато небольшая прибавка к весу, говорит профессор Чжэн, с возрастом добавляет лишние годы жизни.

В свою очередь активисты борьбы с ожирением предупреждают: результаты нового исследования не означают, что вы можете дать себе зеленый свет и перестать следить за весом. «Это вполне нормально, что к середине жизни вы можете прибавить в весе, и это правда, что такая небольшая прибавка служит защитой от целого ряда болезней, в том числе от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит представитель Национального форума по борьбе с ожирением Тэм Фрай. — Но не воображайте, что в 55 вы можете на все махнуть рукой и мечтать о долголетии».

 
 
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