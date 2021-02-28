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Байден объяснил, зачем США нанесли авиаудары по проиранским боевикам в Сирии

28.02.2021 08:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден объяснил, зачем США нанесли авиаудары по проиранским боевикам в Сирии

  • 28.02.2021, 8:03
Байден объяснил, зачем США нанесли авиаудары по проиранским боевикам в Сирии

Президент США обратился с посланием к Конгрессу.

Президент США Джо Байден объяснил осуществление авиаударов по объектам проиранских ополченцев в Сирии необходимостью защитить американских военных и силы коалиции в Ираке от новых атак.

Об этом говорится в его письме к Конгрессу, обнародованном на сайте Белого дома.

«По моему указанию 25 февраля 2021 года войска США провели целенаправленный военный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая используется негосударственными группировками ополченцев, поддерживаемых Ираном», — заявил американский руководитель.

По его словам, речь идет об ополченцах, участвовавших в «недавних атаках на США и сотрудников коалиции в Ираке».

«Эти группы также участвуют в постоянном планировании будущих подобных атак. В ответ я направил эту военную акцию в защиту нашего персонала и наших партнеров от этих атак и будущих таких атак. Соединенные Штаты всегда готовы принять необходимые и пропорциональные меры по самообороне», — добавил Байден.

Глава государства отметил «неотъемлемое право США на самооборону» согласно статье 51 Устава ООН, а также напомнил о резолюции о военных полномочиях (закон 93−148), которая регламентирует военные действия.

26 февраля стало известно об ударе американских военных по территории Сирии. В Пентагоне заявили, что по указанию президента США Джо Байдена нанесли авиаудары по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что США нанесли авиаудар в Сирии, основываясь на разведывательных данных иракской стороны.

В результате авиаудара погибли по меньшей мере 17 человек.

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