Доллар не стоит на месте

На 1,04% (с 2,5789 до 2,6057) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе—феврале 2021 года.





Это седьмой показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2020 года и 28 февраля 2021-го.

В первой шестерке: Кыргызстан — 2,54% (с 82,6498 до 84,75 сома), Грузия — 1,49% (с 3,2766 до 3,3255 лари), Молдова — 1,39% (с 17,2146 до 17,4556 лея), Латвия, Литва и Эстония — 1,24% (с 0,8149 до 0,825 евро).

Меньше, чем в Беларуси, доллар подорожал в Армении — на 1,03% (с 522,59 до 527,96 драма), России — на 0,76% (с 73,8757 до 74,4373 рубля), Узбекистане — на 0,59% (с 10.476,92 до 10.538,53 сума) и Таджикистане — на 0,04% (с 11,3 до 11,3045 сомони).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

В Казахстане американская валюта подешевела на 0,88% (с 420,71 до 417,02 тенге), в Украине — на 1,22% (с 28,2746 до 27,9301 гривны).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе—феврале не изменился (16,1 рубля).

В феврале доллар в Беларуси подешевел на 0,78% — четвертый показатель на территории бывшего СССР после России (2,38%), Казахстана (1,70%) и Украины (0,93%). Далее — Кыргызстан (0,06%). В Азербайджане и Туркменистане курсы не изменились, в Таджикистане — рост на 0,04%, Латвии, Литве и Эстонии — на 0,12%, Узбекистане — на 0,19%, Грузии — на 0,69%, Молдове — на 0,90%, Армении — на 1,87%.

В январе—феврале 2020 года официальный курс доллара в Беларуси вырос на 6,44% — второе место на территории бывшего СССР, за год — на 22,59% (первое).

В 2019 году отмечалось ослабление доллара к белорусскому рублю — на 2,60% (третье место). По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%).