Десять альбомов февраля, которые стоит послушать

Источник материала: Onliner

До недавнего времени было не очень понятно, как в первую очередь представлять Тамару Линдеман — то ли как канадскую актрису, то ли как участницу фолк-группы The Weather Station. Приоритеты были расставлены в 2018 году с выходом одноименного альбома — сборника семидесятнических песен с прицелом на широкую аудиторию (поп-амбиции Линдеман проступили хотя бы в сингле Kept It All to Myself). Но полностью сочинительский и исполнительский талант Тамары Линдеман раскрывается именно сейчас, когда группа The Weather Station, в которой артистка заняла уверенную позицию бэнд-лидера, выпустила пятый студийный альбом Ignorance. Сейчас канадская группа — это мини-оркестр, который прекрасно обрамляет тихие, интровертные песни Линдеман и превращает их в маленькие шедевры. Несмотря на то что в какой-то мере композиции с Ignorance текстоцентричны, сильны они в каждом из компонентов: красивые мелодии, богатые аранжировки, четкая структура и динамика — даже матовый, вкрадчивый вокал Тамары Линдеман на фоне всего этого буйства звучит уместно и добавляет интимности и камерности этой записи. Если никогда не слышали про The Weather Station, сейчас самое время это исправить.

Foo Fighters

Medicine аt Midnight





Трудно сказать, кто более плодовит и талантлив: Дейв Грол — музыкант или Дейв Грол — маркетолог. О том, как он перезапустил карьеру и какой путь проделал за 25 лет существования Foo Fighters, нужно записывать в учебники для начинающих музыкальных менеджеров. К десятому полноформатному альбому его группа подошла в отличной форме и стала одним из претендентов на включение в Зал славы рок-н-ролла (в первый же возможный год), хотя сам Medicine at Midnight при этом претендует на уверенное звание главного поп-альбома Foo Fighters. Альбом вышел в начале февраля и сразу вскочил на верхушки чартов во многих странах — от Великобритании до Австралии. Тут можно услышать крепкие и динамичные рок-боевички, прифанкованные танцевальные номера с реверансом в сторону Дэвида Боуи, слезливые баллады и жгучую социалочку — в общем, полный набор во всех смыслах успешного альбома для максимально широкой аудитории: клерка, прыгающего под рокешник в пабе, держа стакан виски с колой в руках, постоянного слушателя радиостанции, обладающего максимально усредненными музыкальными вкусами, старого рокера, котирующего «мужскую» музыку, и других каноничных персонажей. В этом смысле Medicine at Midnight со своей задачей справляется идеально: это сборник песен, будто написанных специально для того, чтобы всем понравиться. В этом их главное достоинство и недостаток одновременно.

Slowthai

Tyron





Хулиганской формы и ранимого содержания британский парень Тайрон под псевдонимом slowthai два года назад записал один из самых резонансных, злых и провокационных дебютов в поп-музыке. С тех пор он всячески пытается обратить на себя внимание, и временами это ему неплохо удается — если не в творчестве, то в публичном пространстве уж точно. Новая работа Тайрона — альбом из двух частей продолжительностью в 35 минут, за которые артист хочет предстать перед слушателем в двух ипостасях: сначала злым и агрессивным, УКРАШЕННЫМ КАПСЛОКОМ рэпером, пытающимся развить успех дебютного альбома; а потом ранимым парнем с богатым внутренним миром, у которого тоже есть чувства. Главное достоинство альбома Tyron заключается в том, что эти 14 треков не ощущаются затянутыми: у slowthai получилась вполне бодрая запись с привлечением больших звезд — от земляков Скепты и Джеймса Блейка до A$AP Rocky, благодаря которому Tyron бодро выскочил на американский рынок. В медийном плане, конечно, второй альбом Тайрона и близко не повторил успеха дебютной записи, но на общем фоне того, что сейчас происходит с рэпом, выглядит вполне достойно.

Christian Löffler

Parallel: Shellac Reworks





Запись с ошеломительным бэкграундом, которой с удовольствием пополнил бы свою коллекцию любой собиратель артефактов. В Германии есть лейбл классической музыки Deutche Grammophon, с конца XIX века выпускающий на пластинках шедевры академической музыки. В коллекции лейбла есть Бах, Бетховен, Шопен, Вагнер и другие великие люди, всемирно известные сочинения которых выпускались в Германии на пластинках из шеллака — природной смолы, образующейся из экскрементов насекомых-червецов в тропических лесах Индии и Юго-Восточной Азии. Deutche Grammophon решил оцифровать эти удивительные записи, но не совсем обычным способом. Он передал их берлинскому электронщику Кристиану Леффлеру, который использовал оркестровые семплы для создания полноценного произведения. Перед ним стояла очень сложная задача — не испортить, не опошлить мировую классику, а создать собственный шедевр на основе произведений мастеров. И у него получилось! Это тонкая, меланхоличная музыка, в которой из дымки эмбиента и тишайшего техно проступает тень эпохи великих композиторов. Отжалейте на этот альбом 50 минут своего времени, растворитесь в этой музыке и получите настоящее удовольствие.

Django Django

Glowing in the Dark





Django Django — из тех групп, которые отлично приживаются во всевозможных тематических подборках и прекрасно себя чувствуют в плей-листах, но при этом вряд ли кто-то называет их в числе своих любимых и является их преданным фанатом. Британцы создают крепкий и стройный материал от альбома к альбому, выдерживают достаточно высокую планку для требовательного слушателя, но при этом являются «одной из тех групп», то есть не обладают необходимой харизмой для выведения собственного бренда на новый качественный уровень. Но это сверхзадача, редкий случай. А мы говорим про неплохую, в общем-то, группу с хорошим потенциалом. Так что Glowing in the Dark смело можно советовать другу-меломану и выкапывать из альбома бодрые треки для личных плей-листов. «Одна вещь, к которой мы действительно стремились, создавая этот альбом, — это быть немного более игривыми с песнями и не слишком увязнуть в деталях», — говорил про эту запись басист группы Джимми Диксон, и это похоже на правду: Glowing in the Dark звучит очень расслабленно и непринужденно, будто музыканты выключили внутреннего зануду и просто как следует кайфанули. Этот кайф, наслаждение процессом очень четко ощущается в альбоме.

Mogwai

As the Love Continues





За 25 лет существования шотландская группа Mogwai превратилась в аудиобренд и вместе с God Is an Аstronaut (тоже, кстати, выпустившими в феврале новый альбом) является самым узнаваемым и именитым коллективом в жанре построк. При этом с каждым новым альбомом становится все сложнее добавлять какие-то конкретные описания к музыке шотландцев: фирменная стена звука, монументальные, размашистые инструментальные композиции — в общем, все это очень кинематографичная и прикладная история, которая в студийном варианте подходит скорее для саундтрека и фонового прослушивания, а в идеале предназначена для концертных впечатлений и эмоций. С другой стороны, никому не придет в голову сказать, что Mogwai записывают проходной альбом. Нет, это фирменный стиль, почерк, благодаря которому группу узнают моментально. Сложно создать такой мощный бренд, а еще сложнее наполнять его жизнью и развиваться в достаточно узких рамках жанра. Шотландцам это прекрасно удается.

Ghetts

Conflict of Interest





Джастин Кларк в какой-то степени является одним из пионеров грайма: в 2003 году он выпустил микстейп из 24 треков, в котором поучаствовали многие нынешние звезды жанра. Сам Ghetts при этом не то чтобы оставался в тени, но не создавал того количества медийной шумихи, какая образовалась, например, вокруг Скепты и Стормзи — двух главных апологетов грайма, которые выросли в мировых звезд. Трудно поверить, но за время карьеры Кларк выпустил всего три альбома, причем третий — Conflict of Interest — вышел в феврале. Это 18 композиций, в которых артист пытается показать грайм во всем многообразии, используя и агрессивные, андеграундные приемы, и поп-каноны с привлечением соответствующих артистов вроде набившего оскомину Эда Ширана, чье присутствие на любом альбоме якобы добавляет ему статусности и медийности. Есть стойкое ощущение, что даже без учета фитов с Шираном, Скептой, Стормзи и другими видными артистами эта запись абсолютно не проиграла бы: это крепкий, эмоциональный альбом, хоть и довольно затянутый.

Naïssam Jalal

Un Autre Monde





Парижанка Нассам Джалал известна в равной степени и как джазовая флейтистка, и как леворадикальная активистка. Она родилась в семье сирийских эмигрантов, училась в консерватории игре на классической флейте, а потом вдруг уехала в Дамаск, чтобы там освоить най — ту же флейту, только продольную. Затем девушка вернулась во Францию, попала в левацкую тусовку и стала экоактивисткой. Альбом ее группы Rhythms of Resistance — это как раз высказывание на тему экологической катастрофы, и это становится понятно уже по ужасной обложке Un Autre Monde. К счастью, обложка — это единственное слабое место крепкого джазового альбома, в записи которого поучаствовали большие профессионалы. Лидирующая на альбоме Джалал выдает максимальную эмоцию: ее флейта разговаривает со слушателем, словно живая, с ней ведет диалог голосом и сама девушка — то пением, то почти срываясь на крик и превращая эту запись в предельно эмоциональное высказывание, при этом сложное, многослойное, полиритмичное. Un Autre Monde — альбом, который цепляет сразу, трясет слушателя за плечи и требует максимального вовлечения.

Nick Cave / Warren Ellis

Carnage





Каждый новый альбом Ника Кейва можно снабдить безжалостной характеристикой «профессиональное страдание», но это будет слишком поверхностное, пусть и точное, описание работы. Австралиец действительно мастерски обращается с самыми тяжелыми эмоциями и умеет воплотить их в музыке так, чтобы даже последний сухарь начал сопереживать и не осмелился сказать или написать что-нибудь гаденько-язвительное. Новый альбом Кейв записал вместе со своим давним соратником по ряду групп и проектов Уорреном Эллисом, с которым раньше в формате дуэта уже выпускал альбом-саундтрек к фильму The Road. В этой записи музыкант отходит от внутренних переживаний и интимных трагедий (последние альбомы Кейва были во многом связаны со смертью сына) и обращает внимание на трагедии и катаклизмы внешние: вся запись пронизана каким-то апокалиптическим предвкушением, созерцанием необратимости и напутствием перед бурей. Кейв смотрит за происходящим словно отстраненно, откуда-то сверху — просто наблюдает за хаосом и фиксирует этот момент. Получается у него, как всегда, впечатляюще.

Cassandra Jenkins

An Overview on Phenomenal Nature





Ветвистый творческий путь Кассандры Дженкинс начался в раннем возрасте: с детства она училась играть на гитаре, а до 12 лет выступала в составе семейной фолк-группы. В общем, атмосфера изначально была очень творческой, поэтому вариантов у девушки не было изначально. An Overview on Phenomenal Nature — второй альбом Дженкинс, который она записала спустя два года после трагического известия. В 2019 году Кассандра должна была присоединиться к группе Дэвида Бермана Purple Mountains, но этого так и не случилось: Берман покончил с собой. В итоге Дженкинс продолжила сольную карьеру и с помощью мультиинструменталиста и продюсера Джоша Кауфмана записала в его студии красивейший со всех сторон альбом. Эта небольшая по хронометражу запись населена многочисленными персонажами: многие из них остаются со слушателями от песни к песне, некоторые появляются внезапно и так же внезапно исчезают — это своего рода игра, благодаря воздушным и точным аранжировкам прекрасно исполненная. Альбом записан в категорию Best New Music изданием Pitchfork и является одним из самых заметных релизов февраля.

Плей-лист февраля на Spotify:

И на «Яндекс.Музыке»: