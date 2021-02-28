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Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить

28.02.2021 08:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этот дом достался Сергею и Людмиле Счастным в наследство от родителей. На верхних этажах большого коттеджа был сделан ремонт, а вот гараж долгое время захламлялся ненужными вещами. Чуть больше года назад семья решила сдать дом в аренду, переехать за границу, а свои вещи оставить в гараже. Супруги начали расчищать помещение, утеплять его и приводить в порядок. Из-за ударившей пандемии переехать они так и не смогли, зато ремонт в гараже складывался так удачно, что в какой-то момент хозяева задумали сделать полноценное жилое помещение с отдельным входом. Так в их коттедже появилась еще одна «квартира», в которой есть все необходимое для жизни. Если вы тоже готовы похвастаться своим гаражом, присылайте его описание и фото на dm@onliner.by или в Telegram @Dmitrymeleh. В ближайшие недели будем делиться вашими историями.

Был захламленный гараж

Коттедж находится в Боровлянах, среди таких же больших и добротных домов. Он был построен чуть больше десяти лет назад родителями Сергея. Получив дом в наследство, мужчина решил превратить его в усадьбу и сдавать на сутки.

Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить
Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить

На цокольном этаже появилась баня — это страсть Сергея, который работает массажистом и неплохо разбирается в банном искусстве. А вот остальная часть подвала оставалась бесхозной.

— Когда-то тут был гараж, но он был очень неудобным: спуск сделали настолько крутым, что было не заехать. Ставить машину туда перестали — все годами захламлялось. На самом деле, сюда даже заходить было страшно: банально света не было. Мы начали все это вывозить, приводить помещение в порядок и поняли, что из этого может что-то получиться.

Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить

Я подумала: переедем мы за границу, а потом решим на лето на родину приехать — где жить будем, если коттедж будет сдан? Даже перекантоваться будет негде! Решили сделать минимальные удобства — провести свет, канализацию и так далее. А раз уж это сделали, надо и какую-то красоту навести, — улыбается Людмила и ведет внутрь.

Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить

А стало уютное жилье 

В гараж можно попасть прямо с улицы. У входа большой шкаф-купе, вниз ведет лестница: «квартира» находится на глубине полутора метров.

Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить
Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить

На входе оборудована небольшая кухня с электрической плитой, раковиной и всем необходимым для готовки. Шкафчики Людмила купила на «Барахолке».

Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить

Света здесь не слишком много: это все же подвал. А вот сырости нет, поскольку дом находится на одном из самых высоких участков в Боровлянах.

Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить

На полу лежит плитка, стены оштукатурены и окрашены.

Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить

В санузле есть душевая кабина, туалет, стиральная машина.

Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить

Гостиная получилась просторной: площадь всего гаража — около 60 «квадратов».

Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить
Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить

Практически всю мебель Людмила нашла на «Барахолке». В качестве напольного покрытия хозяева выбрали недорогой ламинат, заказали натяжные потолки.

Семья превратила захламленный гараж в «квартиру» с отдельным входом. Теперь там можно жить

Хозяйка оборудовала себе рабочее место, где она занимается любимым делом — созданием восковых свечей.

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Этот дом достался Сергею и Людмиле Счастным в наследство от родителей. На верхних этажах большого коттеджа был сделан ремонт, а вот гараж долгое время захламлялся...
 
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