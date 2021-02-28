Дома, которые реально построить за три месяца. Что предлагают наши домостроительные комбинаты

Источник материала: Tut.by

Традиционно на строительство частного дома отводится не менее одного года. В реальности и в большинстве случаев эта эпопея длится два-три-четыре года. И те, кто сталкивался со стройкой, скажут, что это так себе удовольствие, чтобы его растягивать. Мы задались вопросом: а можно ли быстрее? Реально ли заказать готовый домокомплект весной, а к осени заселиться в дом? Ответы мы искали у белорусских домостроительных комбинатов и заводов, которые не единожды заявляли о готовности поставить производство типовых домов на поток и штамповать их в необходимом количестве и по демократичной цене. Позволим себе небольшой анонс: такие варианты есть.

Опыт есть, но с нюансами

Домостроительные комбинаты, основной профиль которых — многоэтажное строительство, не раз заявляли о готовности строить и частные дома. Причем быстро, много, дешево. Правда, первые экземпляры, которые мы увидели лет семь назад, людей не впечатлили ни своим видом, ни качеством, ни ценой.



Первые частные панельки в Зацени. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Однако идея проявила живучесть и вылилась в госплан — выделять районы индивидуальной застройки, которые будут централизованно застраивать ДСК своими частными панельками. Сегодня мы даже имеем несколько реализованных примеров такой застройки. Один можно считать успешным: «Гродножилстрой» возвел под ключ целый коттеджный поселок в Лососно-4. Застройка состоит из блокированных домов на две, четыре и шесть квартир из типовых крупноформатных железобетонных панелей и одноквартирные дома по каркасно-щитовой технологии.

В продажу дома поступали уже с подведенными коммуникациями, благоустроенными участками, асфальтированными улицами и бетонными тротуарами. При этом цена коттеджа оказалась очень конкурентоспособная — меньше 60 тысяч долларов за дом с мансардой площадью 118 м².



Коттеджный поселок от «Гродножилстроя». Фото: ghb.by

Есть пример и колхозного исполнения идеи — типовые домики для агрогородков из железобетонных панелей. Один такой дом презентовали Александру Лукашенко в агрогородке Завойть Наровлянского района, и он его даже похвалил, только цену попросил пересмотреть (ценник за готовый дом в 153 тысячи рублей ему показался завышенным).

На то, как выглядит это жилье, он, похоже, внимания не обратил. Те же, кто внимательно к нему присматривался, определили, что это просто коробка из стандартных железобетонных панелей Светлогорского ДСК, под крышей странной формы. То есть сделать нечто привлекательное в архитектурном плане не удалось, орнамент на фасаде ситуацию не спасает. Внешность этих домов говорит об одном: это вариант бюджетного жилья только для сельской местности и по льготному кредиту.



Скриншот из сюжета телеканала СТВ

Стоит отметить, что подобные проекты, только больше по площади, есть и у других государственных ДСК. Вероятно, им пришел приказ придумать что-то для частной застройки — вот они и изготовили нечто из имеющихся панелей для многоэтажек.

Как результат — спрос на них невелик, как, впрочем, и желание производителей заниматься этим направлением. И причина столь прохладного отношения к частному домостроению кроется в том, что все понимают, что на основе существующих панелей, без технического переоснащения, создания условий для производства новой продукции дело дальше нескольких домиков по госзаказу для агрогородков не пойдет.



Гомельский таунхаус. Фото: gdsk.by



Проект для малых населенных пунктов от Гомельского ДСК. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Идея строить дома из заводского железобетона не осталась без внимания частных строительных компаний: они под те же панели умудрились таки разработать современные архитектурные проекты. Теперь покупают их у ДСК и строят вполне привлекательные дома по вменяемым ценам. Этот, что на фото ниже, без внутренней отделки обошелся в 45 тысяч долларов по курсу. Причем сами панели стоили не так и дорого — с доставкой обошлись в 18 тысяч рублей. Стены собрали всего за два дня. Работы по монтажу панелей и устройству стыков стоили 5,5 тысячи рублей.







Сроки строительства (учитывая, что здесь кроме установки заводских панелей были дополнительные работы по изготовлению монолитного перекрытия) не самые короткие: с отделкой дом был готов через восемь месяцев.

Все по-новому

В 2018 году мы стали свидетелями маневра крупного госзастройщика в сторону внедрения новых технологий: МАПИД объявил о начале производства однослойного сборного железобетона под современные проекты.

Первый индивидуальный дом из новых панелей и по современному проекту мы наблюдали в онлайн-режиме. Первые впечатления: это и в самом деле интересная тема. И многим идея купить такой домокомплект и построить дом за пару месяцев понравилась.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Представители застройщика мыслили масштабно: сразу заявили о готовности застроить такими домами целые кварталы. Говорилось о выделении земли на Долгиновском тракте под эти замыслы. Однако дальше заявлений и обещаний дело, похоже, не продвинулось.

Зато теперь МАПИД начал активнее работать с физлицами. В материале газеты « На стройках Минска » говорится, что в Минском районе сейчас возводят сразу несколько частных домов из сборного железобетона, несколько домокомплектов проданы в Литву.

На сайте производителя представлены несколько проектов, доступных к заказу: «Тихий Дон», «Минский дуэт», «Литовский экспресс», «Неман» и «Новая Вильня». Мы дозвонились по указанному телефону, представившись частным лицом, интересующимся проектом «Наша нива».



Проект «Наша нива» в скандинавском стиле

Представитель МАПИДа рассказал, что от момента подписания договора и получения владельцем участка разрешения на строительство, до завершения строительства пройдет всего три-четыре месяца.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За это время будет построен фундамент, изготовлен, доставлен и собран домокомплект. Так как он состоит из однослойных панелей, стены требуют дополнительного утепления и отделки фасада. В случае «Нашей нивы» для фасадов предлагается комбинация дерева и фальцевого металлического профильного листа с защитным покрытием. При этом двускатная крыша будет выполнена в едином с покрытием стен материале.

Получается, если в марте все начать, то в июне на участке будет стоять дом с готовым фасадом и крышей, окнами и дверями. Без чистовой отделки он обойдется в 68−70 тысяч долларов. С чистовой (ламинатом, плиткой, покрашенными потолками стенами, электрикой и разводкой отопления) будет стоить примерно 96 тысяч долларов.



Внутри «Нашей нивы». Фото: mapid.by

Еще один пример удачного применения сборного железобетона в частном домостроении — дома от завода «Современные железобетонные конструкции», который принадлежит «А-100 Девелопмент». В 2018 году СБК представил два типа коттеджей — одноэтажный с плоской крышей на 94 «квадрата» и двухэтажный на 174 м². Теперь в портфеле производителей есть и другие проекты коттеджей и таунхаусов.



Пример коттеджа на 94 м². Фото: «СБК»

Средняя стоимость квадратного метра домокомплекта — около 200 долларов (без монтажа и отделки). Стоимость может изменяться в зависимости от высоты потолков, толщины стен, количества внутренних перегородок и других условий под потребности клиента. То есть у завода есть технические возможности учитывать индивидуальные требования заказчика. Экстерьер можно также выбрать из множества разработанных вариантов.



Вариант одноэтажного дома. Фото: «СБК»



Проект двухэтажного дома. Фото: «СБК»



Проект таунхауса из сборного железобетона. Фото: СБК

Заказать домокомплект можно через службу продаж завода, дальнейшая работа ведется уже через аккредитованных дилеров завода. Изготовление домокомплекта и сборка займет 3−4 месяца.

На рынок быстровозводимых домов из сборного железобетона вышел и «Брестжилстрой». Правда, пока только с одним проектом двухэтажного дома на 159,5 м². Собирается он из трехслойных стеновых панелей толщиной 390 мм.



Фото: dsk-brest.by

Причем толщина утепляющего слоя в них составляет 200 мм (пеноплекс). Наружный слой из тяжелого бетона изготавливается с применением текстурных эластичных матриц для создания рельефной декоративной поверхности бетона.

А может, каркас?

Не стоит сбрасывать со счетов каркасно-панельное домостроение. Речь идет не о наборе пиломатериалов, которые сколачиваются в каркас на участке, а о настоящем заводском производстве домокомплектов. В таком случае на участок приезжают готовые стены — с утеплителем и частичной отделкой. Сборка занимает всего пару дней.

Крупных производителей каркасно-щитовых домов в Беларуси несколько. Один из них находится в Шклове, является филиалом «Завода газетной бумаги». Первые свои дома завод произвел для застройки агрогородка Александрия — здесь более 90% каркасных и брусовых домов возведены индустриальным способом. Такое же жилье есть в Шклове и Копыси. Дома по архитектуре практически одинаковые, разница лишь в наличии мансардного этажа.



Фото: domostroenie.by

Если зайти на сайт предприятия, то проекты представленных здесь домов заинтересуют разве что тех, кто рассчитывает получить кредит: эти дома прошли экспертизу и внесены в реестр типовых проектов, подпадающих под кредитование. Но это не все, на что способно предприятие: здесь можно заказать домокомплект и по индивидуальному проекту. Изготовитель готов предложить различные варианты по комплектации — можно выбрать толщину утепления, материалы обшивки каркаса (например, ОСБ или ЦСП). Главное, чтобы цена устроила.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

У предприятия есть «экспортные» проекты коттеджей и таунхаусов, которые поставляются в европейские страны, в частности во Францию. Они доступны для реализации и у нас. Например «французский» домокомплект (Verny Second) на 92,3 м² обойдется в 82 500 рублей. Стоит отметить, что за эту цену вы получите именно домокомплект — монтаж, отделка, инженерные коммуникации в нее не включены.



«Белорусская улица» из домов, произведенных шкловским «Домостроением» во французском городе Окур-Мулен. Фото: domostroenie.by

Популярным в Беларуси является проект дома «Радуга» на 130 м². Это двухэтажный дом (класс «А» по энергоэффективности). Стоимость — 72 250 рублей. Плюс монтаж — 30% и выше от указанной стоимости.



Типовой проект «Радуга». Фото: domostroenie.by

Производство домомкомплекта занимает около месяца. Потом на участок приходит машина с панелями, их разгружают краном, выставляют на готовый фундамент подкладочный брус, на месте его обрабатывают антисептиком, потом выставляют стены, кровлю. Это занимает несколько дней. Работы могут вестись как силами работников предприятия, так и самостоятельно. Можно заказать шеф-монтаж — тогда вашей бригадой будет руководить человек с завода. В таком случае на дом будет распространяться пятилетняя гарантия производителя.

Похожие условия и на упомянутом выше «Гродножилстрое». Отметим, что в каталоге типовых проектов есть каркасные дома и бани разных размеров. Интерес представляет «пирог» гродненского каркасника: внутри каркаса используется утеплитель «эковата» толщиной 160 мм, снаружи — плиты пенополистирола 100 мм с наружной отделкой клеевым составом по сетке (без декоративной отделки и окраски); внутренняя отделка — листами гипсокартона (либо обшивкой). Общая толщина наружных стен — 305 мм.



Гродненский каркасный дом на выставочной площадке в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сроки строительства идеально подходят под задачу построить дом быстро — всего 3−3,5 месяца. Ориентировочная стоимость — от 650 рублей за «квадрат». При таких затратах получите собранный на фундаменте дом с окнами и крышей (металлочерепицей), декоративной штукатуркой на фасаде. Внутри будут стены из гипсокартона и черновая стяжка пола.

Экспортный вариант

Есть в стране и негосударственные предприятия. Одно из них, «Ляховичидрев», производит энергоэффективные домокомплекты по вполне современным проектам. Правда, почти вся продукция отправляется в Европу. Белорусы могут приобрести их только через строительную компанию Hotta Architect. Как нам объяснили, у них есть квота, по которой они могут заказать домокомплект по одному из проектов для внутреннего рынка. Цены, указанные на сайте, предполагают дома «базовой комплектации», или, проще говоря, для сезонного проживания (150 мм утеплителя в стенах, без системы отопления и разводки коммуникаций).



Проект «Аквилон». Цена в базовой комплектации — 99 тысяч рублей. Фото: hotta.by

Представитель компании уточнил, что если заказывать более дорогую комплектацию, то стоимость «квадрата» будет районе 650 долларов. Это будет хорошо утепленный дом (250 мм утеплителя) с отделкой и инженерными коммуникациями.

Стоит отметить, что мы назвали не все предприятия, выпускающие готовые домокомплекты. Есть еще с десяток небольших фирм, которые производят и строят дома из панелей собственного изготовления. Их минус — время ожидания в очереди, так как больших производственных мощностей они не имеют.

Как видим, для тех, кто готов строить быстро и имеет на это деньги (или возможность строиться по льготным кредитам), варианты есть, и они довольно интересные. Главные плюсы домов с завода — скорость строительства и гарантии производителя. Возможно, кому-то покажется, что выбор типовых проектов у производителей не самый широкий. Но не стоит забывать, что у некоторых из них есть возможность изготовить домокомплект и под индивидуальные запросы.