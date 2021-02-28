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Губернатора Нью-Йорка обвинили в домогательствах

28.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая помощница Эндрю Куомо рассказала, что губернатор расспрашивал о ее интимной жизни и делал недвусмысленные намеки, из-за чего ей было некомфортно и страшно. Это второе обвинение Куомо в домогательствах за несколько дней


Эндрю Куомо (Фото: Seth Wenig / Pool / Reuters)

Бывшая помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах, передает газета The New York Times.

Шарлотта Беннетт рассказала изданию, что губернатор домогался ее весной и летом 2020 года. По ее словам, он расспрашивал о ее интимной жизни, делал намеки, которые она расценила как попытки вступить с ней в связь, а также жаловался на одиночество.

Девушка заявила, что чувствовала себя «ужасно некомфортно и страшно», пишет РБК.

Губернатор прокомментировал The New York Times обвинения, заявив, что общался со своей бывшей помощницей как наставник и никогда не заигрывал с ней. Куомо подчеркнул, что никогда не имел намерений действовать каким-либо неуместным образом в отношении подчиненной.
 
 
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Бывшая помощница Эндрю Куомо рассказала, что губернатор расспрашивал о ее интимной жизни и делал недвусмысленные намеки, из-за чего ей было некомфортно и страшно....
 
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