Сегодня, 28 февраля, в церкви вспоминают Христову притчу о блудном сыне

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Притчу эту можно прочесть в Евангелии от Луки, глава 15.





У одного человека было два сына. Жили безбедно. Каждому уготовано немалое наследство. И вдруг младшенький требует: «Отдай то, что мне причитается, прямо сейчас». Отец мог бы ответить: «Не получишь ничего, неблагодарный». Но отпустил сына и дал ему возможность поступить по-своему. Что же наследник? Уехал подальше от дома, пустился во все тяжкие и растратил всё, живя распутно. Настал великий голод, юноша нанялся пасти свиней и готов был наполнить чрево хотя бы тем, чем их кормили, но никто ему не давал.





Картина Рембрандта "Возвращение блудного сына"





— Свинья в Ветхом Завете — нечистое животное, иудеям запрещалось употреблять его в пищу, — комментирует священник Павел Сердюк, настоятель прихода в Каменной Горке. — А еще это образ крайнего нравственного падения: раскормленная, валяется в грязи не в силах встать из той жижи, в которой находятся и ее собственные нечистоты. Из жижи греха. Вот до какой глубины, до самого дна упал юноша.





И тогда он опомнился, продолжает притча. «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его… сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!»





А как это воспринял старший сын? Ведь не случайно в причте упомянуты оба. «Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими… Он же сказал ему: сын мой! Ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».





— Так бывает и с нами, — поясняет священник. — Мы приходим в храм, видим молящегося человека, который был преступником или закоренелым атеистом, и возмущаемся, мол, а этот зачем сюда пожаловал… Каждый из нас блудный сын или дочь. И притча свидетельствует о любви Божией, которая никогда не изменится, не умрет, не угаснет, какой бы свиньей человек ни становился, в какую бы глубину греха ни упал. Психологи считают: иному нужно опуститься до самого дна, чтобы затем, оттолкнувшись, всплыть на поверхность. Но, мне кажется, не стоит пробовать — может не хватить воздуха. Лучше всего бы нам никогда не уходить из отчего дома. А если ушли, то должны помнить: там всегда ждут с любовью. От нас требуются взаимность и желание вернуться в этот дом.





«Премудро установила святая Церковь всенародное чтение этой притчи пред наступающею Четыредесятницей. Какая весть может быть более утешительною, как не весть о бесконечном и неизреченном милосердии Небесного Отца к кающимся грешникам?» (святитель Игнатий Брянчанинов).





Напомним, Великий пост начнется 15 марта, Пасху будем праздновать 2 мая.



