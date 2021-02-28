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Врач рассказала, какие завтраки могут быть опасны для здоровья

28.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев ― Sputnik. Российский диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции "Говорит Москва" дала рекомендации, что лучше есть на завтрак, а также назвала популярные блюда, которые при регулярном употреблении по утрам могут вызвать негативные последствия для здоровья и самочувствия. 

Так, по словам диетолога, самый распространенный сегодня пример вредного завтрака — это разнообразные хлопья и каши быстрого приготовления. 

"Каша — продукт углеводистый, повышается уровень сахара в крови, то есть высокий гликемический индекс. Чревато тем, что мы быстро захотим есть, а в первые рабочие часы мы будем страдать и засыпать, испытывая чувство голода. То же самое относится и к хлопьям", — сказала Соломатина.

Исключение из таких "вредных" завтраков, по словам специалиста, могут составить цельнозерновые хлопья, однако их не стоит заедать тостами с джемом или вареньем, поскольку таким образом возрастет углеводная нагрузка на поджелудочную железу.

© Photo : Личный архив Евгения Комаровского
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Также диетолог порекомендовала отказаться от свежевыжатых соков на завтрак. Они могут быть опасны, особенно на голодный желудок, так как содержат большое количество органических кислот, отметила Соломатина.

Однако вред, который могут нанести организму перечисленные продукты, варьируется в зависимости от возраста, образа жизни и особенностей каждого конкретного организма, добавила специалист. К тому же можно позволить себе один "вредный" завтрак в неделю на фоне всех остальных полезных, а не потреблять нежелательные продукты регулярно. 

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Теги: Минск
 
 
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Каши и хлопья, которые многие специалисты хвалят в качестве идеального завтрака, на самом деле могут нести вред ― рассказываем, почему.
 
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