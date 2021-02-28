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Ученые обнаружили недалеко от Земли уникальную комету-бродягу

28.02.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили недалеко от Земли уникальную комету-бродягу

  • 28.02.2021, 9:09
Ученые обнаружили недалеко от Земли уникальную комету-бродягу

Длина хвоста кометы достигает 640 тысяч километров.

Телескоп Хаббл обнаружил комету-бродягу возле Юпитера.

Об этом говорится в сообщении на сайте обсерватории, передает unian.net.

Как сообщается, молодая комета P/2019 LD2 вращается рядом с захваченными Юпитером древними астероидами, которые называются троянами. Этот ледяной объект - первая комета, которую астрономы заметили рядом с популяцией троянов.

На снимке виден хвост длиной 640000 километров, состоящий из пыли и газа. Наличие хвоста свидетельствует о том, что комета активна, несмотря на большое расстояние от Солнца.

По мнению ученых, эта комета - временная жительница астероидов Юпитера. Компьютерное моделирование показывает, что примерно через два года массивный Юпитер направит комету внутрь Солнечной системы.

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Длина хвоста кометы достигает 640 тысяч километров.
 
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