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«Зажать Лукашенко можно в два счета»

28.02.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Зажать Лукашенко можно в два счета»

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  • 28.02.2021, 8:59
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«Зажать Лукашенко можно в два счета»

Дмитрий Гордон рассказал, как заставить диктатора уйти

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился мнением о вариантах отстранения Лукашенко от власти.

– Как может уйти Лукашенко? Что должно случиться? Уход в мир иной, приказ из Кремля или его решение?

– Я никому не желаю ухода в мир иной. Могу сказать, что вариантов ухода может быть несколько. Вариант первый и самый очевидный на мой взгляд: жесткая позиция коллективного Запада. То, что чемпионат мира по хоккею не прошел в Беларуси – это хорошо. Но этого мало.

Экономические санкции жесткие и нажатие на больные кнопки, в результате которых становится больно. В выборе уйти или оставаться – побеждает выбор уйти.

Поэтому Запад, экономические санкции. Помощь России? России сейчас самой непросто. Нужно смотреть на геополитику с приходом Байдена. С разоблачениями Навального Россия может стать Беларусью либо Украиной. И здесь очень важно Западу сказать свое слово. Зажать Лукашенко можно в два счета. Было бы желание, была бы политическая воля. Если у Запада она будет – все сбудется.

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Дмитрий Гордон рассказал, как заставить диктатора уйти
 
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