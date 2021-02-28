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Пассажиры минского метро провели акцию солидарности

28.02.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пассажиры минского метро провели акцию солидарности

  • 28.02.2021, 8:53
Пассажиры минского метро провели акцию солидарности

Студенты «нагло и целеустремленно» читали по-белорусски.

В минском метро прошла акция солидарности в поддержку арестованных пожилых людей за то, что они читали в электричке книги белорусских писателей.

«Студенты нагло и целеустремленно читают в метро по-белорусски, а также выражают солидарность с задержанными в поезде бабушками», — пишут участники акции.

Видео опубликовал телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

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Студенты «нагло и целеустремленно» читали по-белорусски.
 
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